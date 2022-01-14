İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman damga vurdu

THY EuroLeague'in 21. haftasındaki Barcelona- Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın oyundan ihraç edilmesi damga vurdu. Üçüncü çeyreğin bitmesine 7 dakika 27 saniye kala oyundan atılan Ataman, önce sahadan çıkmak istemedi ve bench'e geri oturdu.

HAKEMLER ISRAR ETTİ

Hakemlerin ısrarı sonrası oyundan çıkmaya ikna olan Ergin Ataman, parkeden ayrılırken Barcelona taraftarının tepkisine maruz kaldı. Tecrübeli antrenör taraftarların tepkisine, iki yumruğunu havaya kaldırıp "Kupayı ben kazandım" işareti yaparak karşılık verdi ve sahadan ayrıldı. THY Euroleague'in 21. haftasında oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 82-77 kaybetti.

GEÇEN SENE BARCELONA'YI YENEREK ŞAMPİYON OLMUŞTU

Anadolu Efes geçtiğimiz sezon THY Euroleague finalinde Barcelona'yı yenerek kupanın sahibi olmuştu.

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