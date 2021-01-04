İSO Sektörel PMI: Aralık'ta yeni siparişler yavaşladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye Sektörel PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Aralık verilerine göre, Covid-19 salgınının ikinci dalgası ve salgının yayılmasını önlemeye yönelik devreye alınan kısıtlamalar, izlenen 10 sektörün çoğunda üretim ve yeni siparişlerin yavaşlamasına yol açtı.

İSO Türkiye Sektörel PMI Aralık anketi sonuçlarını değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

"COVID-19 salgınının ikinci dalgasının Türkiye'deki kısa vadeli etkileri, Aralık ayında birçok sektörde belirgin şekilde hissedildi. Üretim ve yeni siparişlerde genele yaygın yavaşlama kaydedildi."Büyüme bölgesinde kalmayı başarabilen sektörlerde dahi büyüme oranları genel olarak düşük seyretti. Arz tarafındaki yetersizliklerin etkileri de bu dönemde yaygın bir şekilde gözlendi."Satın alınan girdilerin teslimat süreleri keskin artış gösterdi. Bu durum, girdi maliyetleri üzerindeki baskıyı devam ettirdi ve sektörlerin çoğunluğunda girdi fiyatlarındaki artışlar Kasım'a göre daha yüksek oranda gerçekleşti."Yaşanan bu önemli zorluklara rağmen, birçok sektörde firmaların daha uzun vadeye yönelik güven düzeyleri, ek personel almayı sürdürecek kadar yüksek kaldı. "Bu duruma istisna teşkil eden iki sektör, gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri oldu."Giyim ve deri ürünleri, 2020'nin sonuna yaklaşılırken diğer sektörlere göre daha fazla zorlukla karşılaşmaya devam etti."Umutlar, 2021'de faaliyet koşullarının iyileşmesi ve Türk imalat sektöründe sbüyümeyi desteklemesi yönünde."İso'dan yapılan açıklamaya göre, sektörlerin çoğunluğu bu dönemde istihdam yaratmaya devam etti. Tedarik zincirinde yaşanan ciddi aksamalar, enflasyonist baskıları güçlendirdi. Buna göre, 10 sektörün yalnızca üçünde üretim artışı kaydedilirken en güçlü büyüme tekstil sektöründe gerçekleşti, üretimde en belirgin ivme kaybı ise giyim ve deri ürünlerinde oldu.Yalnızca ana metal ve tekstil sektörlerinde yeni siparişler büyüme kaydederken, en sert yavaşlama ise giyim ve deri ürünleri sektöründe gözlendi. İzlenen 10 sektörün sekizinde istihdam artışı kaydedilirken, bu durumun istisnası gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörleri oldu. İstihdamdaki en yüksek oranlı artış kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe kaydedildi. Aynı dönemde 10 sektörün sekizinde girdi maliyetleri kasım ayına ayına göre daha yüksekoranda arttı. Sektörlerin yarısında nihai ürün fiyatları enflasyonu hız kesti ancak fiyat artış oranları genel olarak yüksek düzeylerde kaldı. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı