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İSO ikinci 500 listesinde 35 Gaziantepli firma yer aldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019 Araştırması" sonuçlarına göre Gaziantep'ten 35 firmanın listede yer aldığını ifade etti.

İSO ikinci 500 listesinde 35 Gaziantepli firma yer aldı
13.08.2020 14:48 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:52

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019 Araştırması" sonuçlarına göre Gaziantep'ten 35 firmanın listede yer aldığını ifade etti.

2019 yılının zor ekonomik şartlarına rağmen Gaziantepli sanayicilerin üretmeye ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini kaydeden Akıncı, "İSO'nun Türkiye'nin ilk 1000 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında şehrimizi 61 firmayla temsil etme başarısı gösteren Gaziantepli sanayicilerimizi ve çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum" dedi.

İSO'nun sanayi kuruluşlarının 2019 yılı verilerini baz alarak hazırladığı ikinci 500 listesini değerlendiren GTB Başkanı Akıncı, "İSO tarafından temmuz ayı içerisinde açıklanan ilk 500 araştırmasında 26 Gaziantepli firmamız listede yer almıştı. Bugün açıklanan ikinci 500 listesinde ise 35 firmamız listede kendine yer buldu. Böylece ilk bindeki toplam firma sayımız 61'e yükselmiş oldu. Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında Gaziantep'i 61 firma ile temsil eden sanayicilerimizin başarılarının devamını diliyorum. Gaziantep, üreten ve ürettiğine değer katan marka bir şehir. Temennimiz gelecek dönemlerde bu rakamın çok üst noktalara taşınması" şeklinde konuştu.

2019 yılının küresel ticaretteki yavaşlama ve korumacılık anlayışından dolayı gümrük duvarlarının hızla yükseldiği zor bir sene olarak geride kaldığını anımsatan Akıncı, "Buna rağmen sanayicilerimiz bu zor koşullarda 2019 yılında önemli bir performans sergileyerek Türkiye ekonomisinin yanında güçlü ve kararlı bir şekilde yer aldıklarını göstermiştir. Pandemi sürecinde tüm zorluklara rağmen üretime ve istihdama katkı sunmaya devam eden Gaziantep sanayisi, inşallah salgının tamamen sona ermesi ile birlikte katma değeri yüksek üretimlerle ülkemiz ekonomisi değer katmaya ve yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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