İSO, "Geleceğe Nefes" olacak 20 bin fidan dikimini başlattı

30.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:18

İstanbul Sanayi Odası (İSO) yakın zamanda ulaşmayı planladığı 20 bin üye sayısına atfen hayata geçirdiği 20 bin Üye Hatıra Ormanı projesi ile "Geleceğe Nefes" ağaçlandırma seferberliğine destek olmayı amaçlıyor.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İSO gerek Türkiye'de gerekse İstanbul'da ağaçlandırılmış alanların çoğalmasına yönelik verdiği desteği sürdürüyor.

Sosyal sorumluluk bilinciyle çevreye verdiği önemi her fırsatta gösteren ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ülke genelinde bugüne kadar 41 bine yakın fidan dikimi gerçekleştiren İSO, şimdi de "İSO 20 bin Üye Hatıra Ormanı" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda İSO Meclis ve Meslek Komiteleri üyelerinin katılımıyla Şile-Sofular bölgesinde gerçekleşen törende ilk fidanların dikimi yapıldı.

İSO, 20 bin Üye Hatıra Ormanı projesi ile oda üyeleri başta olmak üzere toplumda çevreye olan duyarlılığa ve algıya katkı sağlamayı, farklı kurum ve kuruluşlarla bu konuda sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesini ve tüm Türkiye'de ağaçlandırılma alanlarının artırılmasını hedefliyor. İSO'nun yakın zamanda ulaşmayı planladığı 20 bin üye sayısına atfen hayata geçirdiği proje kapsamında, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği içinde İstanbul'un Şile ilçesinde kısa sürede toplam 20 bin fidan dikimi gerçekleştirilecek.

İSO, her yıl 11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan edilmesinin ardından yürütülen "Geleceğe Nefes" ağaçlandırma seferberliğine de destek olmayı amaçlıyor.

İSO tarafından, 1994 yılından bu yana yürüttüğü ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, bugüne kadar İstanbul'da Çatalca, Pendik, Şile, Kemerburgaz'da, ayrıca Ankara, İzmir, Antalya, Çanakkale, Tekirdağ, Kayseri ve Adıyaman illerinde toplam 40 bin 935 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA