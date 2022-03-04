İsmail Kartal, Trabzonspor maçı öncesi kadroyu verdi! Mesut'a sevinirken Valencia gitti

Trabzonspor maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen İsmail Kartal, önemli mesajlar verdi. İsmail Kartal, Mesut Özil'in ilk 11'de oynama ihtimalinin yüksek olduğunu, Enner Valencia'nın ise 1-2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

İsmail Kartal'ın açıklamalarından satır başları:

"BİZ DE İYİYİZ"

Trabzonspor maçı önemli ve zor bir karşılaşma. Planlarımız var. Trabzonspor iyi ama biz de iyiyiz. Onları mahcup etmeyeceğiz. Bu maç Fenerbahçe'nin birlikteliği, geleceği için bir başlangıç olabilir. Bu camianın en büyük gücü taraftarlarıdır. Pazar günü onları bekliyorum. Bu maçı taraftarlarımızla oynayacağız.

"PRAG, ÜSTÜN OYNADI"

Son 3 maçı kazandık. Prag maçlarını kabul etmemiz lazım orada bizden üstün oynadılar ama lig ve kupa maçlarını oyun olarak kazanabilirdik. Maç kazanmanın vermiş olduğu rahatlıkla takımın özgüveni yerine gelmeye ve psikolojik olarak üstüne koymaya başladı. Hiçbir şey dünden bugüne bir anda değişmez. Zamanla yarışıyoruz. İyi yolda ilerliyoruz diye düşünüyorum.

"ARDA BİZİM EVLADIMIZ"

Arda bizim evladımız. Cümleleri cımbızla alıp başka yerlere çekmek doğru değil. Söylemek istediğim çok net. Arda bu camianın evladıdır. Bizden önceki hocalarına teşekkür ettim, biz de Kulübün politikası doğrultusunda ilk 11'de oynattık, camiamız da desteklerini gösterdiler. Ertuğrul'u (Çetin), Çağtay'ı (Kurukalıp) da oynattık. Hepsi bizim değerlerimiz. Ülkemizin futbol ikliminde genç oyuncuları korumak, kazanmak, Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna faydalı olmaları için bunların iyi planlanması gerekir.

"FİZİKSEL YAPISI GELİŞECEK"

Hangi maçta Arda'yı 11'de başlatabiliriz diye planlıyoruz. Arda'nın fiziksel olarak anatomisi henüz gelişmeye devam ediyor. Daha güçlenmesi gerekiyor, eksikleri var. Arda oynadı, bundan sonra takım için önemli bir oyuncu olacak. Maçına zamanına göre oynayacaktır. Benim kalbim ve ne söylemek istediğim belli.

"ABİLERİ YARDIMCI OLUYOR"

Kasımpaşa maçında İrfan Can Kahveci bizim için değerli bir oyuncu. Altyapıda Arda 8-10 ve iç pozisyonlarında oynadı. İkisiyle de konuştuk. Arda'yı biraz içte oynattık sonrasında İrfan ile yer değiştirdik. Takımdaki abileri de Arda'ya çok yardımcı oluyor. Bunlara alışacak, yeri gelince oyun içinde pozisyonu değişecek. O da bunlara adapte olacak. İrfan da Arda'yı oyun içinde yönlendirdi.

"VALENCIA UZAK KALACAK"

Enner Valencia'nın maalesef bir sakatlığı var. Bizim için çok önemli bir oyuncu. 1-2 hafta sahalardan uzak kalacak gibi gözüküyor.

"HAK EDENİ OYNATMAYA ÇALIŞIYORUM"

Burada hak edeni oynatmaya çalışıyorum. Takımdaki birliktelik çok iyi. Oyuncular bizim yol arkadaşımız. Bu takımın her şeyi onlar. Sağ olsunlar buna bir cevap veriyorlar. Oyuncularımızla aramızda iyi diyaloglar var. Gerçekten çok iyi çalışıyoruz.

"İYİ BİR MESUT HER ZAMAN OYNAR"

Mesut bu takımın en önemli oyuncularından. Bir dünya yıldızı. Ondan en yüksek verimi almakla görevliyim. Kim Mesut gibi bir silahı kullanmak istemez. Adaletli olma zorunluluğum var, forma adaletine inanıyorum. Mesut bu takımın kaptanı. Sahada her şeyini vermesi gereken ilk oyuncusu ve bunu da yapacak. Bu konuda en iyi sonucu alacağız. Trabzonspor maçında kadroya alacağız. İyi bir Mesut her zaman burada oynar, ben de kendisini oynatmayı düşünüyorum.

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