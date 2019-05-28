İşlediği koyun yünlerini 40 ülkeye satıp ülkeye yıllık 10 milyon dolar döviz girdisi sağlıyor

Uşak'ta 2002 yılında, henüz 19 başındayken babasından fabrikayı devralan evli ve 1 çocuk babası Ömer Çınar (36), 10 bin metrekarelik tesiste, yurt içi ve yurt dışından 20 ülkeden topladıkları ham koyun yünlerini işledikten sonra 40 ülkeye ihraç ediyor.

KAPASİTEYİ YILLIK 5 BİN 500 TONA ÇIKARDI

Fabrikayı babası Nurettin Çınar'dan devraldığında yıllık bin 900 ton yün işlediklerini belirten Ömer Çınar, 17 yılda kapasiteyi yıllık 5 bin 500 tona çıkardıklarını söyledi. Yurt içinden ve yurt dışından topladıkları yünlerin 7 hazneli makinede çeşitli kimyasal maddeler ile yıkandığını, ardından kurutma ve presleme işleminin yapıldığını anlatan Çınar, köylüden gelen ham koyun yünlerinden yüzde 60, tabakhanelerden gelenlerden ise yüzde 20 oranında verim aldıklarını kaydetti.

YILDA 10 MİLYON DOLAR DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLIYOR

Fabrikayı devraldıktan sonra 8 yıl boyunca yurt içine üretim yaptıklarını Çınar, 2011 yılında ilk ihracatı Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracata başladıklarını söyledi. 2014 yılında fabrikada bulunan makineleri yenilediklerini belirten Çınar, "Bugün 20 ülkeden toplayıp, işlediğimiz yünlerin yüzde 80'ini Çin'e, yüzde 20'sini ise Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Toplam 40 ülkeye ihracaat yapıyoruz. Türkiye'de bulunan yün yıkama fabrikalarının yaklaşık ülkeye yıllık 50 milyon dolar getirisi var. Bunun yıllık 10 milyon dolarının bizim firmamıza ait" dedi.

EN HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKET ARASINDA 41'İNCİ SIRADA

Fabrikasında 50 kişiye istihdam sağlayan Çınar, 17 yıl önce babasından devraldığı tesisi büyüterek, 2015- 2018 yılları arasında Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında 41'inci sırada yer aldı.

Kaynak: DHA