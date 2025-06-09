İslam Memiş gram altın için ne dedi, altın almak için hangi tarihi verdi? SON DAKİKA

Ekonomi yorumlarıyla dikkat çeken İslam Memiş'in gram altınla ilgili son değerlendirmeleri yatırımcıların gündemine oturdu. Altın almayı düşünenler, "İslam Memiş ne zaman alım yapılmalı dedi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, İslam Memiş gram altın konusunda ne söyledi, hangi tarihi işaret etti? İşte merak edilen ayrıntılar…

İSLAM MEMİŞ'İN SON ALTIN DEĞERLENDİRMESİ NEDİR?

Altın, haftanın ilk işlem gününe değer kazanarak giriş yaptı. Sabah saatlerinde gram altın 4.180 TL seviyelerinde işlem görürken, ons altın da yaklaşık 3.361 dolar bandında seyretti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, fiyatlardaki bu artışın arkasında jeopolitik risklerin etkili olduğunu ifade etti. Memiş'e göre, yaşanan gelişmeler ons altında yaklaşık 70 dolarlık, gram altında ise 70 TL'lik bir yükselişe neden oldu.

İslam Memiş; "Geçen hafta düşüş trendinde olan altın fiyatları yeni haftaya ve Haziran ayının ilk haftasına yükselişle başladı. Malum hafta sonu Ukrayna'nın Rusya'ya tekrar saldırı gerçekleşmesiyle birlikte jeopolitik gerilim tarafına bir artış oldu." dedi.

İslam Memiş gram altın için ne dedi

"DÜŞÜŞLER BİTMEDİ"

Altın fiyatlarındaki son yükselişin arkasında jeopolitik gelişmelerin etkili olduğunu belirten finans uzmanı İslam Memiş, teknik açıdan bakıldığında altında hâlâ geri çekilme olasılığının bulunduğunu söyledi. Kısa vadede yaşanabilecek düşüşlerin yatırımcılar açısından alım fırsatı oluşturabileceğini vurgulayan İslam Memiş; "Normalde teknik olarak düşüşler bitmedi. Yine aşağıda alanı var ve geçen hafta düşüş trendindeydi. Ancak kısa vadede yine yatırımcısı kar satışlarını bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekiyor. Kısa vadeli düşüşlerde teknik olarak takip edeceğimiz bazı seviyeler var. Mesela ons altın tarafında 3.180 dolar, gram altın tarafında 4.050 lira seviyesi." şeklinde konuştu.

İslam Memiş altın almak için hangi tarihi verdi

"BEKLENTİMİZ DEVAM EDİYOR!"

İslam Memiş, kısa vadede teknik geri çekilmeler yaşanabileceğini dile getirse de, altının orta ve uzun vadede yükseliş eğilimini koruyacağına inandığını ifade etti. Yıl sonuna kadar altın fiyatlarında dikkat çeken seviyelerin görülebileceğini tahmin etti.

İslam Memiş; "Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ama devamında tekrar yıl sonuna kadar asıl hedef gram altın tarafında 4.500 lira, ons altın tarafında 3.500 dolar seviyesi." tahmininde bulundu.