İslam İktisadı Ödülleri Sahiplerini Buldu

İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) Türkiye'de ilk defa İslam İktisadı alanında ödüller verdi.

İKAM'dan yapılan açıklamaya göre, İKAM'ın Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ile birlikte düzenlediği İstanbul Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama Merkezi'nin (İSİFAM) ev sahipliğinde gerçekleşen 6. İslam İktisadı Atölyesi İstanbul Üniversitesi'nde yapıldı. Bu yıl ilk defa verilen İslam iktisadı Ödülleri de programda sahiplerini buldu.

İslam İktisadı Ödülleri Takdim Töreni'ne İLKE Yürütme Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, İSİFAM Müdürü Mehmet Saraç ve İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sedat Murat gibi isimler akademisyenler, araştırmacılar ve STK'ların temsilcileri katıldı.

Programda, 2018 İslam İktisadı Ödülleri takdim edildi. İslam İktisadı Araştırma Ödülüne Prof. Dr. Cengiz Kallek, Uygulama Ödülüne Pakistan'da İslami esaslara göre mikro kredi veren Akhuwat Islamic Microfinance isimli kuruluş layık görüldü. İslam İktisadına Katkı Ödülü ise Prof. Dr. Hayrettin Karaman'a verildi.

Cengiz Kallek İslam İktisat Düşüncesi Tarihi, Sosyal Servet İslam'da Yönetim-Piyasa İlişkisi ve Asr'ı Saadet'te Yönetim-Piyasa İlişkisi isimli kitapları ve yaptığı diğer araştırmalarıyla İslam İktisadına önemli katkılar yaptığı için ödüle layık görüldü. Kallek'e ödülünü İKAM Yürütme Kurulu Üyesi Necmettin Kızılkaya verdi.

İslam İktisadı Uygulama Ödülü ise İslam iktisadının herkes için refah ve yoksulluğu bitirme gayelerini uygulamaya yönelik faaliyetlerinden ötürü Akhuwat Islamic Microfinance kuruluşu verildi. Ödül İGİAD Başkanı Ayhan Karahan tarafından kuruluşun kurucusu ve başkanı Muhammed Emced Sakib'e takdim edildi.

İslam İktisadına Katkı Ödülünü alan Hayrettin Karaman şehir dışında olduğu için programa katılamadı. Ödülü Karaman'ın oğlu Lütfullah Karaman'a veren İKAM Başkanı Lütfi Sunar, Karaman'ın yarım asrı aşkın süredir gerek danışmanlık faaliyetleri gerekse de ilmi çalışmalarıyla İslam iktisadının uygulanması yönünde gerekli olan fıkhi açılımları gerçekleştirdiğini ve bu alanın akademide kalmayarak uygulamaya aktarılmasında önemli roller üstlendiğini ifade etti.

Ödül töreninden sonra "İslam İktisadının Güncel Meseleleri ve Metodolojisi" konulu panel gerçekleştirildi. İKAM Yürütme Kurulu Üyesi Necmettin Kızılkaya'nın yönettiği panele İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Arif Ersoy, Pakistan Institute of Development Economics (PIDE)'den Asad Zaman, University of Malaya'dan Masudul Alam Choudhury, Hamad Bin Khalifa University'den Monzer Kahf ve Albaraka Türk Müdür Yardımcısı Temel Hazıroğlu konuşmacı olarak katıldı.