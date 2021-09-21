İslam ekonomisi ve finansı Sakarya'da düzenlenen kongrede ele alınıyor

Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi (ICISEF) başladı.

SAÜ Kültür ve Kongresi Merkezi'nde 20 ülkeden 200'den fazla akademisyeninin katılımıyla gerçekleştirilen kongre, 4 gün sürecek.

Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, kongrenin açılışında AA muhabirine, ilki 2015'te düzenlenen, Türkiye'nin bu alandaki "ilk" uluslararası kongresine ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle kongreye iki yıl ara verildiğini aktaran Savaşan, kongrenin bu sene bir kısmının yüz yüze, bir kısmının online olmak üzere hibrit şekilde organize edildiğini belirtti.

SAÜ'nün, İslam ekonomisi ve finansı alanında merkezi, programları bulunan bir üniversite olduğuna işaret eden Savaşan, Türkiye'de SAÜ'nün bu alanda yükseköğrenim konusunda önemli bir yeri olduğuna değindi.

Türkiye'de siyasi iradenin, İslami bankacılık ya da katılım bankacılığının, "tekafül" denilen İslami sigortacılığın gelişmesi ve yasal zeminde daha sağlam mevzuata kavuşması için önemli atılımlar yaptığını dile getiren Savaşan, "Bu işin bir muhit, ekosistem meselesi olduğunu biliyoruz. Bu tip kongrelerin bu çabalara, Türkiye'deki ve dünyadaki insanların finans ihtiyaçlarına İslami perspektiften destek olabilecek bir sistemin gelişmesi, olgunlaşması için önemli olduğunu düşüyoruz." dedi.

Dünyada finansın reel sektörden kopmayarak zayıfı ve güçlüyü eşit gözetmesi gerektiğini anlatan Savaşan, şöyle devam etti:

"İslami finans ya da İslam ekonomisi, dediğimiz zaman aslında sürdürülebilir büyümeden bahsediyoruz. Daha az ve küçük krizler ancak olabilir, büyük krizler olmaz. Özellikle bu yüzden de insanlar daha öngörülebilir bir hayata kavuşmuş olur. Özellikle sermayenin sürekli zayıftan zengine doğru akmasının da önüne geçilmiş olur diye düşünüyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız Sakarya Üniversitesinde devam ediyor. Türkiye gittikçe bu alanda da açığını hızla kapatıyor, hem eğitim anlamında hem de pratik uygulamalar anlamında çok yakın gelecekte dünyanın merkezi olmaya aday. Körfez ve Malezya eksenli giden bir İslami finans çerçevesi var. Türkiye bu alandaki eksiğini hızla kapatıyor ve hızla bu alanda dünyanın öncü ülkesi olacak gibi görülüyor. Bizim de bu çalışmalarımız buna katkı sağlama çabasında."

"İslami finans, insanların hayatlarını daha iyi yapmaya çalışan alternatif bir finans metodu"

Durham Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Merkez Direktörü Prof. Dr. Mehmet Asutay da İslami finansın, dünyanın her yerinde yayılan, genişleyen ve farklı alternatif yollarla insanların hayatlarını farklılaştırmaya, daha iyi yapmaya çalışan alternatif bir finans metodu olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Asutay, dünyada özellikle bankacılık sektöründeki son 10 yıldaki gelişmeler dikkate alındığında İslami finans sisteminin ciddi bir şekilde varlığını hissettirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu kongrelerin amacı, bilgi gelişimine ciddi şekilde katkıda bulunarak yeni olan ve gelişen bu alanın daha ileri aşamalara giderek kendi özsel anlamı bağlamında alternatif olarak insanların hayatlarını daha iyi nasıl yapabiliriz sorusuna cevap aramak. Kongrede de özellikle kalkınma, sürdürülebilir kalkınma ve fintek (finans teknolojisi) gibi yeni teknoloji alanlarına da girerek bu tür sorulara cevap vermeye çalışacağız. Bu çerçevede bir tarafta bilginin gelişimine katkıda bulunup bir temel oluşturmaya çalışırken, öbür tarafta da oluşmakta olan farklı yöntemleri İslami bağlamda ne kadar anlamlı, insanlığın hizmetine nasıl sunabiliriz konularını tartışacağız."

"Bu alanda Türkiye'de ilk başlayan kongrelerden"

SAÜ İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Aslan ise kongreyi İngiltere Durham Üniversitesi ile Malezya'daki INCEIF (International Centre for Education in Islamic Finance) Üniversitesi ile ortaklaşa organize ettiklerini belirterek, 4 gün sürecek kongrede 4 farklı alt tema olduğunu söyledi.

Panellerde, "Katılım Bankalarının Rolü", "Sosyal Finans", "Finansal Teknoloji" ve "İslam Finansı"nın konuşulacağını aktaran Aslan, "Alanında önde gelen profesörlerin akabinde sektörden temsilcileri, bu işin uygulayanlarını da bir araya getirerek bir panel oluşturduk. 4 günde 45 akademik tebliğ sunulacak. Online programımıza 15-20 ülkeden katılımcılar olacak. Programa dünyanın dört bir yanından 200'ün üzerinde kayıt oldu. Kongrenin önemli noktalarından biri de bu alanda Türkiye'de ilk başlayan kongrelerden biri olması." diye konuştu.

Kongre, 24 Eylül'de sona erecek.