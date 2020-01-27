İslahiye'den sınırdaki İdliblilere 1 TIR yardım

27.01.2020 12:49 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:49

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen kampanyada toplanan yardımların bulunduğu TIR, rejim saldırıları nedeni ile Türkiye sınırına gelen İdliblilere gönderildi.Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından bir süre önce 'İdlib umut ol' sloganıyla Türkiye Sınırına göç ederek yaşam mücadelesi vere İdlib'liler için Acil İnsan Yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek veren vatandaşlar, 12 günlük süreçte Demokrasi Meydanı'na kurulan çadıra gıda, giysi, battaniye ve yakacak yardımında bulundu. Kampanya kapsamında toplanan 1 TIR dolusu yardım bugün düzenlenen törenle sınır hattına gelen İdliblilere ulaştırılmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'na hareket etti.

Yardımların gönderilmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Hayrat İnsani Yardım Derneği Temsilcisi Hüseyin Çetin Çelik, İdlib'den sınırlarımıza göç edip yaşam mücadelesi veren insanlar için gıda, giyim, yakacak ve battaniye gibi acil insani yardım malzemeleri topladık. Bu malzemelerin olduğu TIR Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek bu insanlara ulaştırılacaktır. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Sınırımızdaki Suriyeli kardeşlerimizinde inşallah acil kurtuluşlar nasip etsinödedi.

Kaynak: DHA