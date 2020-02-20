: İslahiye'de anaç koyun keçi desteklemesi için tespit çalışması

20.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:10

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, anaç koyun keçi desteklemesi için tespit çalışmasına devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, küçükbaş hayvancılık işletmelerini ziyaret etti. Hayvan sağlığı ekipleri, kulak küpesi kaydı alarak desteklenecek hayvan sayısını belirledi.

İslahiye ilçesi Yeşilyurt kırsalında beş yıldır besicilik yapan Mustafa Yıldırım'ı ziyaret eden ekipler, tespit çalışması yaptı.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin destekleme kapsamında anaç koyun başına 25 lira destekte bulunduğunu, bunun da hayvanların yem masraflarına katkısı olduğunu belirtti.

458 küçükbaş koyun yetiştiricisinin bulunduğu ilçede, 2019 yılı koyun keçi desteğinden faydalanacak anaç koyun sayısı 46 bin 718.

Besicilerin desteklemeden faydalanmaları için en az 25 koyun veya keçinin üzerinde kayıtlı olması ve Koyun-Keçi Damızlık Birliğine kayıtlı olmaları gerekiyor.

Yetiştiricinin üzerinde kayıtlı 15 ay ve üzeri yaşta dişi koyun veya keçisinin olması şartı aranıyor.

Küçükbaş hayvancılık işletmelerinde 6 Aralık 2019 tarihinde başlanan anaç koyun keçi tespit çalışmaları için müracaatların yarın sona ereceği hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu