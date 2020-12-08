İŞKUR'un kendi işini kuranlara desteği sürüyor
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İŞKUR'un kendi işini kuranlara desteği sürüyor

08.12.2020 15:08 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:13
İŞKUR'un kendi işini kuranlara desteği sürüyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de '2020/2.Dönemi Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Projeleri' sonuçları açıklandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de '2020/2.Dönemi Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Projeleri' sonuçları açıklandı.

Türkiye geneli sıralamada ikinci olan Hakkari'de, 87 eski hükümlü ile 11 engellinin olmak üzere toplam 98 proje kabul edildi. Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, 2020/2. Dönemi Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Projelerinin sonuçlandığını açıkladı. Kızılkaya, "İŞKUR İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunan eski hükümlülerden projesi geçen 87 eski hükümlü ve 11 engelli olmak üzere toplam 98 proje kabul edildi. Eski hükümlülere maksimum brüt asgari ücretin 15 katına kadar, engellilere ise 65 bin lira iş kurma desteği verilecektir. Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve iş yerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek kapsamında başvuruların devam ediyor. 2021/1 dönemi proje başvuruları için son başvuru tarihi 18 Aralık 2021 olması nedeniyle iş fikri olup, desteğe ihtiyaç duyan engelli ve eski hükümlülerin detaylı bilgiyi https://www.iskur.gov.tr/duyurular/2021-1-donemine-iliskin-proje-basvurulari-basladi/ linkinden öğrenebilir veya il müdürlüğümüz ile irtibata geçerek proje hazırlamasıyla ilgili bilgi edinebilirler" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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