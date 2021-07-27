İskilip'te halı saha futbol turnuvası start aldı

İskilip belediyesi'nin destekleri ile geleneksel olarak düzenlenen futbol turnuvasında bu yıl 2 grupta 10 takım mücadele edecek.

İskilip belediyesi'nin destekleri ile geleneksel olarak düzenlenen futbol turnuvasında bu yıl 2 grupta 10 takım mücadele edecek. Bir ay sürecek turnuvada yetkililer tarafından seyir zevki yüksek maçların izlenileceği bildirildi.

Düzenlenen turnuva ile ilgili açıklamalarda bulunan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, "Spora ve sporcuya olan desteklerimiz her zaman devam edecektir. İnşallah düzenlenecek olan turnuvada seyir zevki yüksek, ilçe halkını heyecanlandıracak müsabakaların oynanmasını temenni ediyorum."dedi.

'Turnuvanın açılışına yoğun katılım'

Halısaha turnuvasının açılışına ilçenin ileri gelenlerinin yanısıra vatandaştanda yoğun katılım gerçekleşti. Başlama vuruşunu Belediye Başkanının gerçekleştirdiği turnuvada, ilk müsabaka Tüketim Kooperatifi ve Selçuk Veteriner Kliniği takımları arasında oynandı.

Turnuvanın açılış törenine Belediye Başkanı Ali Sülük, Belediye Meclis Üyesi Murat Kiraz, İskilip Ülkü Ocakları Başkanı Muhittin Kalender, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı İsmet Uslu, Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Osman Top ve daire amirleri katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı