İSKİ'nin zam teklifi İBB Meclisinde reddedildi

İSTANBUL (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu için toplandı. Genel Kurul toplantısı Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Uzun süren tartışmalar sırasında meclis üyeleri arasında çıkan arbede nedeniyle toplantıya bir süre ara verildi. 15 dakikalık aranın ardından oturum İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul tarafından tekrar toplandı. Okul, gündemdeki maddeleri tek tek oylamaya sundu. İSKİ'nin zam talebini içeren teklif AK Parti ve MHP grubunun oyları ile reddedildi. Ek ödenek, yatırım programı revizyonu teklifleri de oyçokluğu ile reddedildi.