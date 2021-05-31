İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi
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İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Ekonomi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından su fiyatlarına yüzde 25'e varan zam teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde reddedildi. Ayrıca, insani su tüketim hakkının kaldırılması teklifi ise onaylanmadı.

İBB Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. İSKİ'nin Genel Kurulu'nun gerçekleştirildiği toplantıda su fiyatlarına kademelere göre yüzde 25'e varan zam içeren "2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri" teklifi ile ücretsiz insani tüketim hakkının kaldırılması talebi görüşüldü.

"ZAM TEKLİFİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, İSKİ'nin zam taleplerine değinerek, "İnsani su hakkı uygulamasının kaldırılması ve mevcut tarifeye yüzde 25 ve toplamda yüzde 50'ye yaklaşan zam teklifini hakka hukuka aykırı bulup vatandaşlarımız adına kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNSANİ SU TÜKETİM HAKKININ KALDIRILMASINI REDDEDİYORUZ"

Erdöl, komisyon olarak su zammı teklifinin kasım meclisinde görüşülmek üzere müdürlüğe iade edilmesini, ücretsiz insani su tüketim hakkının kaldırılması teklifinin ise reddedilmesini istediklerini dile getirdi.

CHP'DEN SAYIŞTAY RAPORU VURGUSU

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise insani su kullanım hakkını olumlu bulduklarını ve devam etmesini istediklerini belirterek, İSKİ'nin bu maddeyi getirme sebebinin Sayıştay raporu olduğunu söyledi. Konuyla ilgili TBMM'de yasa değişikliği yapılarak insani su kullanım hakkının yasal zemine kavuşması gerektiğini ifade eden Balyalı, bu konuda partilerin ortak çalışması gerektiğini kaydetti.

ZAMMIN NEDENİNİN ARTAN MALİYETLER OLDUĞU SAVUNULDU

Balyalı, zam talebinin ise artan girdi maliyetleri sebebiyle gerekli olduğunu savundu.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Konuşmaların ardından yapılan oylamada oybirliği ile su zammı teklifi kasım ayı meclisinde görüşülmek üzere müdürlüğe iade edilirken, insani tüketim hakkının kaldırılması teklifi ise reddedildi.

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi
İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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