İSKİ İstanbul su kesintisi: 28 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Pendik, Çekmeköy, Üsküdar su kesintisi!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 28 Niisan İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 28 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...
28 NİSAN ÇARŞAMBA SU KESİNTİSİ
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kurtdoğmuş Mah,Ballıca Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 28.04.2021 08:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.04.2021 08:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.04.2021 09:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]