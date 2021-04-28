İSKİ İstanbul su kesintisi: 28 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Pendik, Çekmeköy, Üsküdar su kesintisi!
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 28 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Pendik, Çekmeköy, Üsküdar su kesintisi!

İSKİ İstanbul su kesintisi: 28 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Pendik, Çekmeköy, Üsküdar su kesintisi!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 28 Niisan İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 28 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

28 NİSAN ÇARŞAMBA SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti

İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Kurtdoğmuş Mah,Ballıca Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 28.04.2021 08:31

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.04.2021 08:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.04.2021 09:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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