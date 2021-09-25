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İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları kotası aldı

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları kotası aldı

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na (Deaflympics) katılım hakkı elde etti.

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na (Deaflympics) katılım hakkı elde etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklenen ay-yıldızlı ekip, elemelerdeki ikinci maçında Fransa'yı konuk etti.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan maçta milli takım 20. dakikada Emre Can Dönmez, 43. dakikada ise Mete Kılıç'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarı iyi bir oyun ortaya koyan ve birçok pozisyona giren ay-yıldızlı takım, 84. dakikada Murat Bek ile farkı 3'e çıkardı. Kalan sürede gol olmayınca milliler sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Elemelerdeki ilk maçında Çekya'yı 6-0 yenen ay-yıldızlı ekip, Fransa'yı da 3-0'lık skorla mağlup ederek Deaflympics'e katılım hakkı kazandı. Organizasyon, 1-15 Mayıs 2022'de Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenecek.

Samsun'da düzenlenen son Deaflympics'te altın madalya kazanan ay-yıldızlı takımın, iki dünya ve bir Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

Karşılaşmayı TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, TİESF Başkanı Yakup Ümit Kihtir ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu da izledi.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, İstanbul'da konuk ettiği Fransa'yı 3-0 yenerek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na katılım hakkı elde...

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, İstanbul'da konuk ettiği Fransa'yı 3-0 yenerek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na katılım hakkı elde...

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