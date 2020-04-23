İşitme engelliler için İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudular Serik ilçesinde işitme engelliler öğretmeni, öğrencileriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Serik ilçesinde işitme engelliler öğretmeni, öğrencileriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

İlçedeki bir eğitim kurumunda görev yapan işitme engelliler öğretmeni ve öğrencilerinin işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudukları anları gösteren video, izleyenlerin ilgisini çekti.

İşitme engelliler öğretmeni Fatma Çelik, videoyu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hazırladıklarını söyledi.

Sosyal farkındalık için böyle bir proje yapmak istediklerini belirten Çelik, "İşitme engelli kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu, onların dilini bilmemizin onlara çok faydalı olacağının önemli olduğunu düşündüğümüz için bu projeyi yaptık" dedi.

Hazırladıkları videoda öğretmen ve öğrenciler ile arkadaşlarının yer aldığını anlatan Çelik, onların sesini duyabilmek için herkesin işaret dilini öğrenmesini istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA