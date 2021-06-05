Işın Çelebi, Galatasaray başkan adaylarının yer alacağı renk seçimine katılmayacak Açıklaması

Galatasaray Kulübünde 19 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Işın Çelebi, 7 Haziran Pazartesi günkü başkan adaylarının yer alacağı renk seçimine katılmayacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübünde 19 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Işın Çelebi, 7 Haziran Pazartesi günkü başkan adaylarının yer alacağı renk seçimine katılmayacağını açıkladı.

Çelebi, The Marmara Taksim'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, altı dolmayan vaatlerin geleceğe dair nasıl kayıplar yaşattığının ortada olduğunu belirterek, "Bu ortadayken camiamız macera peşinde koşanlara geçit vermemelidir. Zor bir süreç yaşayan ve önünde daha büyük zorluklar olduğu görülen kulübümüzün bu bölünmüşlük ve aday enflasyonu ile seçime gitmesi doğru değildir. Tarih sayfasında daha önce görmediğimiz kültürümüzde olmayan bu koltuk sevdası yarışın içinde yer almayacağımızı, Galatasaraylılığımızın gereği olarak bu 'renk' seçimine katılmayacağımızı ve Galatasaray'ın geleceği için 'karanlık' rengi seçmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." diye konuştu.

Kararı almak için 45 arkadaşıyla bir araya geldiğini vurgulayan Çelebi, "Tek liste olma kararını oy çokluğuyla aldık. Daha önce birleşme konusunda çağrıda bulunduk. Hiçbir adaydan bir dönüş olmadı." ifadelerini kullandı.

Görevde olsalar da olmasalar da çalışmaları sürdüreceklerini kaydeden Çelebi, "Biz seçimlere kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ekibimiz bu çalışmalarını önümüzdeki yıl da devam ettirecek. Bu adayların Galatasaray için yarar getireceğini düşünmediğimiz için hiçbiriyle beraber olmamaya veya birini desteklememeye karar verdik. Tek liste olacak şekilde, birlik ve beraberlik içinde, bir akil adamın başkanlığında oluşacak yapıyı arzu ediyoruz. O doğrultuda da çalışmaya devam edeceğiz. Mevcut adayları kendileriyle baş başa bırakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut adayları Galatasaray'ın geleceğine layık görmediklerini anlatan Çelebi, "Mevcut adayları Galatasaray sorunların çözecek nitelikte görmüyoruz." dedi.

"Adaylar yüzde 15 oyla seçilecek"

Adayların 500-600 oyla seçilebileceğine dikkati çeken Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adaylar yüzde 15 oyla seçilecek. Karşısında yüzde 80 civarında bir oy olacak. Bu yapıda yönetimin sağlıklı olma şansını görmüyorum. Galatasaray'ı birleştirecek, bütünlüğü sağlayacak bir yapının olacağını görmüyorum. Camianın bunu düşünmesini arzu ettiğimiz için bu şok kararı alıyoruz."

Renk seçimine girmeyen kişinin başkan adaylığının da düşeceğini hatırlatan Çelebi, "Çalışmalarımız devam edecek. Bu parçalanmışlık ve çıkar çatışması içinde herkesin bir Galatasaray kartvizitine sahip olması duygusunun ön plana çıktığı ortamda gerçekleri Galatasaray kamuoyuna anlatmak için tavrımızı gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu seçimin kavgayı derinleştirecek bir seçim olduğunu kaydeden Çelebi, "Başımız dik. Türkiye'nin her yerinden imza yağdı. Seçime girmek için 100 imza gerekiyordu, biz 170 imzayla başvurduk." diye konuştu.

Oy da vermeyecek

"Seçimde 800 oyla kazanacak kişi ne kadar iktidar olabilir?" diyen Çelebi, seçimde oy kullanıp kullanmayacağı sorusuna, "Bu konuda herkesi özgür iradesine bıraktık. Benim kişisel kanaatim oy kullanmamak da oy kullanmaktır." diye yanıtladı.

Çelebi, bir basın mensubunun "yani sandığa gitmeyeceksiniz" sözü üzerine "Kişisel kanaatim öyle. Bu şartlarda oy kullanmamayı da bir tercih olarak görüyorum. Birleşme olsun, tek aday etrafında buluşalım. O zaman seve seve oy kullanırım. Galatasaray'ın karanlığı için oy kullanmayacağım. Galatasaray'ın aydınlığı için oy kullanmak istiyorum." yorumunu yaptı.

Seçimde 300-400 oy farkla kazanan adayın iş yapmak için yeterli güce sahip olmayacağını vurgulayan Çelebi, bunun bin 500 oy farkla kazanılması halinde gerçekleşebileceğini sözlerine ekledi

Işın Çelebi'nin ekibinde yer alan Can Çobanoğlu ise birleşmek için birçok kez çağrıda bulunduklarını belirterek, "Karşılık bulamayınca Galatasaray'ın yaşadığı zorlukları nasıl anlatırız diye düşündük. Koltuk peşindeki yarış yerine, kulübe hizmet etmenin gereği olarak karanlık rengi çekmeme kararına vardık. Bunu protesto ediyor ve renk seçimine gitmiyoruz. Seçilme hakkını elde eden bir grubuz. Renk seçimine de davet edildiğimizi hatırlatmak isterim. Bu kararımızı başka bir yere çekmesinler." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan