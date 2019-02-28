İSDÖK Büyük Projelerle Yoluna Devam Ediyor!

İstanbul Dökümcüler Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kururlu Başkanı Aziz İyiokur, "Ben 1964 doğumlu iki çocuk babası ve işi dökümcü olan halka hizmet etmenin gayesinde bir vatandaşım. Pirinç çubuk ve profil imalatı ile uğraşıyorum. İSDÖK benim doğduğum sene temelleri atılan bir kurum. 1964 yılında, Bayrampaşa-Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde döküm işiyle uğraşan bir grup insan temelini atıyor. Fiziki yetersizlikten dolayı buradaki üretim kısıtlı oluyor ve 1984 yılında İkitelli kuruluyor. İşte bizim kurumumuz olan İSDÖK'e de 87 bin metrekare bir alan veriliyor. Ve burada çalışmalar başlıyor." dedi.

GERÇEK DÖNÜŞÜMÜN BAŞLADIĞI YER

Yönetim Kururlu Başkanı Aziz İyiokur, "İstanbul dökümcüler değerli metal eğritiyor (Metalleri, ergime sıcaklığı üzerinde ısıtarak katı durumdan sıvı duruma geçirme işlemi). Bu metaller bize hurda cinsinde geliyor. Bunlardan ham madde, yarı mamül inşaat malzemeleri ve tam mamül malzemeler üretiyoruz. Bakır, pirinç, alimünyum ve çinko üretimi yapılan mamüller arasında. 87 bin metrekarede 218 iş yerimiz ve 180 üyemiz ile üretimler devam ediyor. Diğer meslek erbabları çalışma alanlarını büyütmek istediklerinde her yerde alan bulabiliyorlar. Bizim alanımızda bu durum çok farklı. Döküm denilince akla kirli bir meslek fikri gelse bile bizim bacamız dahi yok ve çevreyi kirletmiyoruz fakat insanlar bizi böyle tanıyor bu nedenle organize sanayi bölgelerinde bile yer bulmakta zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

2 BİN ÇALIŞAN İLE ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK HİZMET

Aziz İyiokur, "En büyük sıkıntımız yer. Üretimimiz her geçen gün büyüyor ve çalışma alanı küçük bunlara yer bulmakta zorlanıyoruz. Fiziki imkansızlıktan dolayı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bizi yasaklı meslek grupları içine alan organize sanayi bölgeleri bile var. Bu sorunu aşmamız lazım. Biz ayda 35 bin ton değerli metal dediğimiz ya da demir dışı metal dediğimiz malzemeleri üretiyoruz. yani senelik üretimimiz 420 bin tonu buluyor. Bunun rakamsal değeri 4 milyar Türk lirası ve asıl önemli nokta üretilen ürünün geri dönen malzemeden üretilmesi. Bunun ülke ekonomisine kazandırılması çok önemli ve bunu 2 bin çalışan ile başarıyoruz." şeklinde konuştu.

"YENİ BİR ALAN SATIN ALDIK VE ONAY BEKLİYORUZ"

İyiokur, "Dökümcünün tek sıkıntısı yer yani alan darlığı yaşaması ve bu noktada çevresel sıkıntılar da ortaya çıkıyor. Mesela bizim mesleğimize özgü filitrasyon sistemini kurmamız gerekiyor. Fiziki zorlukları aşmamız gerekiyor. Parlayıcı ve patlayıcı depolarımızın ayrı olması lazım. Şu an bulunduğumuz yerde bu imkanları zorlanarak yapmaya çalışıyoruz. Alanımız geniş olsa bu saydığımız sıkıntıları rahatlıkla aşabilecek esnaflarımız ve üreticilerimiz var. Biz de yaptığımız toplantılarda yer alalım ve istediğimiz imkanlara burada ulaşalım noktasında hem fikir olduk. Yapılan araştırmalar seçilen pilot bölgelerden sonra Tekirdağ'da bir noktada 700 bin metrekare bir alan satın aldık. Şimdi buranın sanayi bölgesi ilan edilmesi için mücadele ediyoruz. İstanbul'daki tüm dökümcüleri buraya taşıyarak iyi bir işe imza atmak istiyoruz. Bu projemiz için cevap bekliyoruz. Umarız bu proje hayırlı olur." sözlerini kullandı.

"SANAYİNİN BAŞI DÖKÜMDÜR"

Başkan Aziz İyiokur, "Bugün itibariyle baktığımız zaman dünyada bir kriz var. Ama bu böyle gitmeyecektir. Biz ekonomiye dair ümidimizi kaybetmiyoruz. Bizim sektörümüz özel bir sektör devamlı çalışan, üreten bir sektör.Döküm dediğiniz zaman sanayinin başı akla gelir. Döküm olmadan makine olmaz, makine olmazsa malzeme üretilmez. İşte bu yüzden sanayinin başı dökümdür ve çok önemlidir." dedi.