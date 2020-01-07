İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
İKMİB basın toplantısıTarih : 8 OcakYer : Feriye Lokantası, OrtaköySaat : 09.30- 12.00Dedeman basın toplantısıTarih : 8 OcakYer : Dedeman İstanbulSaat : 15.00TÜROB "Yeni yıla Merhaba Buluşması"Tarih : 8 OcakYer : Madame Tussauds İstanbulSaat : 19.0038.
İKMİB basın toplantısı
Tarih : 8 OcakYer : Feriye Lokantası, OrtaköySaat : 09.30- 12.00
Dedeman basın toplantısıTarih : 8 OcakYer : Dedeman İstanbulSaat : 15.00
TÜROB "Yeni yıla Merhaba Buluşması"Tarih : 8 OcakYer : Madame Tussauds İstanbulSaat : 19.00
38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek ve Çocuk Ürünleri fuarıTarih : 8-11 OcakYer : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi 1-2 Hall
Aroma Sa-de yeni ürün tanıtımıTarih : 9 OcakYer : Grand Hyatt Istanbul, Dining SalonSaat : 09.30-11.30
Işık Üniversitesi - TÜV SÜD Eğitim İş Birliği İmza TöreniTarih : 9 OcakYer : Işık Üniversitesi Maslak KampüsüSaat : 11.00
Kanal İstanbul ÇalıştayıTarih : 10 OcakYer : İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye salonuSaat : 09.00
Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül TöreniTarih : 10 OcakYer : Shangri-La BosphorusSaat : 09.30-15.45
DEİK Ticari Diplomasi ÖdülleriTarih : 11 OcakYer : Lütfi Kırdar Kongre MerkeziSaat : 17.00
Hayat Kimya Mersin yeni tesis yatırımıTarih : 14 OcakYer : Henüz belli değilSaat : 09.30-11.30
McKinsey&Company-"Future of Work" basın davetiTarih : 14 OcakYer : Assembly Building The Hall/ Ferko SignatureSaat : 09.30-12.00
İTÜ Çekirdek InsurTech ProgramıTarih : 15 OcakYer : Teknokent ARI 3 BinasıSaat : 09.30-11.30
HORECA BuluşmasıTarih : 15-18 OcakYer : Antalya
Türkiye sanayisinde ilk 5G uygulaması basın toplantısıTarih : 16 OcakYer : Schunk Türkiye Ofisi, KartalSaat : 09.00- 11.15
ÇÇSİB Basın ToplantısıTarih : 16 OcakYer : Wyndham Grand LeventSaat : 10.00-11.30
Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları FuarıTarih : 17-19 OcakYer : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish AirlinesTarih : 22-23 OcakYer : İstanbul Kongre Merkezi, Üsküdar salonu
Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısıTarih : 6 ŞubatYer : Henüz belli değil
Saat : 10.00-11.30