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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İKMİB basın toplantısıTarih : 8 OcakYer : Feriye Lokantası, OrtaköySaat : 09.30- 12.00Dedeman basın toplantısıTarih : 8 OcakYer : Dedeman İstanbulSaat : 15.00TÜROB "Yeni yıla Merhaba Buluşması"Tarih : 8 OcakYer : Madame Tussauds İstanbulSaat : 19.0038.

07.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:28
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İKMİB basın toplantısı

Tarih : 8 Ocak

Yer   : , OrtaköySaat  : 09.30- 12.00

Dedeman basın toplantısıTarih : 8 OcakYer   : Dedeman İstanbulSaat  : 15.00

TÜROB "Yeni yıla Merhaba Buluşması"Tarih : 8 OcakYer   : İstanbulSaat  : 19.00

38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek ve Çocuk Ürünleri fuarıTarih : 8-11 OcakYer   : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi 1-2 Hall

Aroma Sa-de yeni ürün tanıtımıTarih : 9 OcakYer   : Grand Hyatt Istanbul, Dining SalonSaat  : 09.30-11.30

Işık Üniversitesi - TÜV SÜD Eğitim İş Birliği İmza TöreniTarih : 9 OcakYer   : Işık Üniversitesi Maslak KampüsüSaat  : 11.00

Kanal İstanbul ÇalıştayıTarih : 10 OcakYer   : İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye salonuSaat  : 09.00

Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül TöreniTarih : 10 OcakYer   : Shangri-La BosphorusSaat  : 09.30-15.45

DEİK Ticari Diplomasi ÖdülleriTarih : 11 OcakYer   : Lütfi Kırdar Kongre MerkeziSaat  : 17.00

Hayat Kimya Mersin yeni tesis yatırımıTarih : 14 OcakYer   : Henüz belli değilSaat  : 09.30-11.30

McKinsey&Company-"Future of Work" basın davetiTarih : 14 OcakYer   : Assembly Building The Hall/ Ferko SignatureSaat  : 09.30-12.00

İTÜ Çekirdek InsurTech ProgramıTarih : 15 OcakYer   : Teknokent ARI 3 BinasıSaat  : 09.30-11.30

HORECA BuluşmasıTarih : 15-18 OcakYer   : Antalya

Türkiye sanayisinde ilk 5G uygulaması basın toplantısıTarih : 16 OcakYer   : Schunk Türkiye Ofisi, KartalSaat  : 09.00- 11.15

ÇÇSİB Basın ToplantısıTarih : 16 OcakYer   : Wyndham Grand LeventSaat  : 10.00-11.30

Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları FuarıTarih : 17-19 OcakYer   : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

ACE of  M.I.C.E. Exhibition by Turkish AirlinesTarih : 22-23 OcakYer   : İstanbul Kongre Merkezi, Üsküdar salonu

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısıTarih : 6 ŞubatYer   : Henüz belli değil

Saat  : 10.00-11.30


Kaynak: DHA
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