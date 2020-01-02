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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2019 Yılı RaporuTarih: 03 Ocak CumaYer: Wyndham Grand İstanbul LeventSaat: 10: 00 – 11: 30MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar ToplantısıTarih: 03 Ocak CumaYer: MÜSİAD Genel MerkezSaat: 11: 45 - 12: 30"İnsan Zekası-Yapay Zeka-Sağlık Zekası"Tarih: 4...

02.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:30
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

KPMG Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2019 Yılı Raporu

Tarih: 03 Ocak Cuma

Yer: Wyndham Grand LeventSaat: 10: 00 – 11: 30

MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar ToplantısıTarih: 03 Ocak CumaYer: MÜSİAD Genel MerkezSaat: 11: 45 - 12: 30

"İnsan Zekası-Yapay Zeka-Sağlık Zekası"Tarih: 4 Ocak CumartesiYer : İstinye Üniversitesi Topkapı kampusuSaat: 09: 30 - 13: 30

TTYD-Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu Basın ToplantısıTarih : 6 OcakYer   : Conrad İstanbul Bosphorus/ BeşiktaşSaat  : 10: 00 - 12: 30

YKKD Sertifika Programı 4.Dönem Lansman GecesiTarih : 6 OcakYer   : Esma Sultan YalısıSaat  : 19: 00-22: 00

Roche- Hemofili Hastalığının Toplumsal YüküTarih : 7 OcakYer   : Levent Grand Wyndham HotelSaat  : 09.30-11.30

TÜROB "Yeni yıla Merhaba Buluşması"Tarih : 8 OcakYer   : Madame Tussauds İstanbulSaat  : 19.00

Aroma Sa-de yeni ürün tanıtımıTarih : 9 OcakYer   : Grand Hyatt Istanbul, Dining SalonSaat  : 09.30-11.30

Hayat Kimya Mersin Yeni Tesis YatırımıTarih : 14 OcakSaat  : 09.30-11.30

McKinsey&Company-"Future of Work" basın davetiTarih : 14 OcakYer   : Assembly Building The Hall/ Ferko SignatureSaat  : 09.30-12.00

Makine İhracatçıları Birliği basın toplantısıTarih   : 15 Ocak ÇarşambaSaat    : 10.00 -11.30

HORECA BuluşmasıTarih : 15-18 OcakYer   : Antalya

Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları FuarıTarih : 17-19 Ocak

Yer   : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı


Kaynak: DHA
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