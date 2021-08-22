İş sıkıntısı çektiği sektörü değiştirince hayatı da değişti
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İş sıkıntısı çektiği sektörü değiştirince hayatı da değişti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kayseri'de 2004 yılından beri nakliyecilik işi yapan Mehmet Çelik, müşteri ve işçi sıkıntısından dolayı 2018 yılında araçlarını satıp kamış sepet, çanak ve çömlek işine yöneldi.

Kayseri'de 2004 yılından beri nakliyecilik işi yapan Mehmet Çelik, müşteri ve işçi sıkıntısından dolayı 2018 yılında araçlarını satıp kamış sepet, çanak ve çömlek işine yöneldi. Yöneldiği işte binden fazla ürün yelpazesine ulaşarak, müşteri yoğunluğuna yetişemediğini söyleyen Mehmet Çelik, "Müşteri ve işçi sıkıntısı çektiğim için nakliye araçlarımı satarak, sepet ve çömlek işine yöneldim" dedi.

Son 3 yıldır binin üzerinde ürün çeşidi ile kamış sepet, çanak ve çömlek işine yöneldiğini ve işlerinin yolunda gittiğini söyleyen Mehmet Çelik, "Daha önce benim evden eve nakliyat firmam vardı. 2004'den bu yana o sektörde faaliyet gösteriyordum. Bu işe başlamadan öncesine kadar müşteri ve işçi sıkıntısı çektiğim için araçlarımı satarak, sepetçilik ve çömlekçilik işine yöneldim. Bu 3 yıldır da işimden memnunum çok şükür. Kayseri'de olmayan bir şey yapalım dedik. İlk olarak çanak ve çömlekten başladık. Daha sonra da yanına sepeti getirdik. İşimiz yolunda ve tuttu çok şükür. Ürünlerimiz sepetinden, çanak ve çömleğiyle birlikte binin üzerinde çeşidimiz var. Kayseri'de zaten en ön planda olan şey çanak ve çömlek. Daha sonra sepet gelir, bahçe süs eşyaları gelir. Memleketimizin köylerinde yaşayan vatandaşlarımız aradığı kalburlar, ot süpürgeler olmak üzere birçok ürün var. Uçurtma bizim çocukluğumuzun hevesi, vazgeçilmeyen bir alışkanlık. 60 yaşındaki müşterim bile benden uçurtma alıp, uçuruyor. Uçurtmalarımızı buraya getirdiğimiz kamışlarla üretiyoruz. Kayseri'de sadece uçurtma yüzü bulamıyoruz. Onu da şehir dışından bir şekilde tedarik ediyoruz. Uçurtmanın talebi de oldukça yoğun" dedi.

Ürün fiyatlarının da sepetlerde 15 TL'den başlayarak, 125 TL'ye güveçte ise aynı şekilde 15 TL'den başlayarak, 200 TL'ye kadar çeşitlerinin olduğunu dile getiren Çelik, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çanak çömlek çeşidimizi Avanos, Eskişehir, Aydın, Konya illerimizden getirtiyoruz. Sepet çeşitlerimiz ise Hatay, Antalya, Aydın, Çanakkale illerimizde çeşit çeşit getirtiyoruz. Bir marketin reyonlarında ürünler dolu ise marketçi işin içinden nasıl çıkıyorsa biz de o sistemde kafamızda ürünleri tutarak çıkıyoruz. Her ürünün kendine göre listesi var. Aklımızdan gittiğinde listelere bakarak satış yapıyoruz. Satışlarımız sadece Kayseri içerisi değil, şehir dışından da müşterilerimiz var. Telefonla arayarak ya da mesaj yolu ile irtibata geçerek, taleplerini karşılıyoruz. Sepet çeşidi zaten çoğu Kayserilinin geçmişten geleneği olan bir şey ve çanak çömlekte zaten hiç vazgeçilmeyen bir malzeme biz dükkanımıza müşterilerimizi sürekli bekliyoruz." - KAYSERİ

İş sıkıntısı çektiği sektörü değiştirince hayatı da değişti
İş sıkıntısı çektiği sektörü değiştirince hayatı da değişti
İş sıkıntısı çektiği sektörü değiştirince hayatı da değişti
İş sıkıntısı çektiği sektörü değiştirince hayatı da değişti
İş sıkıntısı çektiği sektörü değiştirince hayatı da değişti
İş sıkıntısı çektiği sektörü değiştirince hayatı da değişti
İş sıkıntısı çektiği sektörü değiştirince hayatı da değişti
İş sıkıntısı çektiği sektörü değiştirince hayatı da değişti
İş sıkıntısı çektiği sektörü değiştirince hayatı da değişti
İş sıkıntısı çektiği sektörü değiştirince hayatı da değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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