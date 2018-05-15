İş Kuran Gençlerin 8 Bin 400 Liralık Primini Devlet Ödeyecek

Hükümet, gençlere yönelik desteklerini artırdı. Meclis'ten geçen torba yasayla gençleri iş kurmaya teşvik edecek yeni bir destek devreye alındı. İşyeri açan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük girişimcilerin bir yıllık sigorta primleri, aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katını geçmemek üzere Hazine tarafından karşılanacak.

"GENÇ GİRİŞİMCİMİZ BAĞ-KUR PRİMİNDEN KURTULACAK"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, düzenlemeye ilişkin şu bilgiyi verdi: "18-29 yaşında ilk defa Sosyal Güvenlik Kurumu'na iştirakçi olan Bağ-Kur'lu genç kardeşlerimize diyoruz ki 'İşyerinizi açtınız, bir yıl boyunca devlet olarak primi biz ödeyeceğiz'. Normalde en düşük Bağ-Kur primi aylık 700 lira, dolayısıyla 12 ay boyunca Bağ-Kur primini devlet olarak biz karşılayacağız. 8 bin 400 liralık ödemeden genç girişimcimiz kurtulmuş olacak. Üniversiteden, liseden mezun olan kardeşlerimiz istiyoruz ki kendi işlerini kursunlar, yanlarına çalışan alsınlar. Bu uygulama bize yaklaşık 300-400 milyon liralık bir prim yükü getirecek."

680 BİN KİŞİYE ÜNİVERSİTE AFFI

Yasaya göre; üniversitelerden hazırlık ve lisansüstü dahil kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları halinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar bu düzenlemeden yararlanamayacak. YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu, söz konusu düzenlemenin yaklaşık 680 bin kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.

BORÇ YAPILANDIRILIYOR

Hükümet, yeniden yapılandırmayla birlikte öğrenim kredisi borcu olanların yüzünü güldürdü. Bu kapsamda 3.9 milyar liralık kredi borcu yeniden yapılandırılacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu, yapılandırma için Maliye Bakanlığı'na başvuru yapmak gerektiğini belirterek, "Müracaatla birlikte yeni ödeme takvimleri gecikme faizleri silinmiş halde sunulacak" dedi. (Takvim)