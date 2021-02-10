İş gücü istatistikleri (1)
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İş gücü istatistikleri (1)

10.02.2021 10:33 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:33
İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2020'de 2019'un aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 12,9 oldu.

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2020'de 2019'un aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 12,9 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2020 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalışla yüzde 14,9 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,9 puan artarak yüzde 25,4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0,5 puan düşüşle yüzde 13,1 olarak belirlendi.

TÜİK verilerine göre, 2011-2020 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

201120122013201420152016 2017201820192020
Ocak11,19,39,710,311,3 11,1 13 10,8 14,713,8
Şubat10,79,69,710,211,2 10,9 12,6 10,6 14,7 13,6
Mart10,19,19,49,710,6 10,1 11,7 10,1 14,1 13,2
Nisan9,38,28,799,6 9,3 10,5 9,6 13 12,8
Mayıs8,97,68,28,89,3 9,410,2 9,7 12,8 12,9
Haziran8,77,38,19,19,6 10,210,2 10,2 13 13,4
Temmuz8,67,68,69,89,8 10,7 10,7 10,8 13,9 13,4
Ağustos8,58910,110,1 11,3 10,6 11,1 14 13,2
Eylül8,28,39,210,510,3 11,3 10,6 11,4 13,8 12,7
Ekim8,48,39,110,410,5 11,8 10,3 11,6 13,4 12,7
Kasım8,48,69,310,710,5 12,1 10,3 12,3 13,3 12,9
Aralık99,3 9,610,910,8 12,7 10,4 13,5 13,7
Yıllık9,18,4 99,910,3 10,9 10,9 11 13,7 ???????
(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül

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