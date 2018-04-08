İş Dünyasını Buluşturan Açılış

Diyarbakır'da iş kadını Şerife Keskin'in açtığı mağaza iş dünyasını bir araya getirdi.

Diyarbakır'da güvenlik ve otomasyon sektöründe firmaları bulunan iş kadını Şerife Keskin, bir alışveriş merkezinde hazır giyim mağazası açtı. Mağazanın açılışına, Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar, Ticaret Borsası Başkanı (DTB) Engin Yeşil, Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Akkul, Sur İşadamları ve Toptancılar Derneği (SİDER) Başkanı Şükran Yılmaz, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ekin Ensarioğlu ve çok sayıda işadamı ile iş kadını katıldı.

Açılışta konuşan Keskin, tekstil ve mağazacılık sektöründe büyük bir markayı kente getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Güvenlik ve otomasyon işlerimizin yanından tekstil ve hazır giyim sektörüne de giriş yaptık. İleri ki süreçte bu sektörle ilgili daha büyük projelerimiz bulunmaktadır" dedi.

Konuşmanın ardından mağazanın açılışı yapıldı. - DİYARBAKIR