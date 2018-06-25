İş Dünyasından Ortak Seçim Yorumu: Türkiye Kazandı

Dün gerçekleşen seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın da Meclis'te çoğunluğu elde etmesinin ardından iş dünyasından da peş peşe açıklama geldi. Yapılan açıklamalarda özellikle Türkiye ve demokrasinin kazandığına vurgu yapıldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci dönem Milletvekilliği seçimleri ile büyük ve lider ülke olma yolunda, çok önemli bir eşiği geride bıraktığını söyleyerek, "Türk halkı büyük sağduyusu ile bir kez daha fırtınalı ve belirsiz yollar yerine, istikrarlı ve güvenli rotayı tercih etmiştir" dedi.

"TÜRK EKONOMİSİ OTOBAN HIZINA KAVUŞACAK"

1950, 1983 VE 2002 seçimleri gibi stratejikSeçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Başkan Avdagiç, Türkiye'nin tıpkı 1950, 1983 ve 2002 seçimleri gibi son derece önemli ve stratejik bir seçim dönemini başarıyla ve güvenle tamamladığını vurguladı.İTO Başkanı Avdagiç, "Geçen 16 yılın tecrübesi ve ortaya konulan büyük başarılarla oluşan ekonomik birikim, artık Türkiye'yi yeni bir kulvara ve eşiğe taşımıştır. Bu eşik de 24 Haziran seçimleriyle birlikte başarıyla geçilmiştir. Tabiri caizse, 24 Haziran seçimleriyle Türkiye ekonomisi otoban hızına kavuşacaktır" ifadesini kullandı.

"TÜM TÜRKİYE KAZANMIŞTIR"

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal: "Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının ülkeye, millete, ümmete ve iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçimde demokrasi kazanmıştır, milletimiz kazanmıştır, tüm Türkiye kazanmıştır" açıklamasında bulundu.

"MİLLET DÜNYAYA DEMOKRASİ DERSİ VERDİ"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla kutladı, "Milletimiz, sandıkta tüm dünyaya demokrasi dersi verdi." ifadesini kullandı.

"İSTİKRARLI 5 YIL OLACAK"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerine ilişkin, "Başarılı geçen seçim döneminin ardından ihracat ailesi olarak beklentimiz her zamanki gibi istikrarlı bir 5 yıllık dönem ve hızlı karar alınmasını sağlayacak yeni sistemin bileşenlerinin tam anlamıyla uygulanması olacaktır." ifadelerini kullandı.

"KAZANAN DEMOKRASİ OLDU"

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, seçim sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada "Türk demokrasi tarihi açısından önemli bir adımı daha milletçe birlikte başarılı bir şekilde geçirdik. Güzel bir seçim atmosferi oldu, kazanan demokrasimiz oldu" ifadelerini kullandı.

"HALK OYUNLARA ALDANMADI"

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, gündem seçimken oyların yönünü değiştirmek isteyen dış güçlerin birtakım algı operasyonları yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Üçüncü dünya savaşı olarak nitelendirebileceğimiz ekonomi sıkıntıları tüm dünyada yaşanıyor. Türkiye'de seçim ile aynı zamana denk gelmesi yaşanan stresi daha da artırdı. Savaşlar artık top ve tüfekle yapılmıyor. Geldiğimiz noktada ülke olarak bugüne kadar elde ettiğimiz tüm kazanımlarımızın, sahip olduğumuz ekonomik istikrar ve büyümenin bundan sonra da aynı şekilde devamı yönünde iktidara sahip çıkan halk, oyunlara aldırmadı. Edirne'den Ardahan'a Cumhurbaşkanlığı sisteminin bu ülke için en uygun sistem olarak benimsendiğini gösterdi. Artık milletimiz kilitlenen sistemlerle, geciken çözümlerle zaman kaybetmek istemiyor."

"BÜROKRATİK İŞLEMLER HIZLA AZALACAK"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, seçimin kazananının hiç şüphesiz Türkiye ve ülke demokrasisi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İnanıyorum ki bu seçim sonuçlarıyla yalın, sonuç odaklı ve sıkı koordinasyon ile hareket edilerek ekonomik, sosyal ve siyasal atılım dönemi yaşayacağımız şahlanış döneminin kapılarını aralıyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ifade ettiği gibi kararların daha hızlı alınacağı, bakanlık sayılarının 16'ya düşürülerek bürokratik işlemlerin hızla azalacağı ve kamunun optimum verimliliğe ulaşacağına inandığımız bu yeni dönem milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.

"EN ÖNEMLİ HEDEF ARTIK 500 MİLYAR DOLAR İHRACAT"

TİM Tekstil Sektör Kurulu Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçim sınavından yüzünün akıyla çıktığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seçimlerin tamamlanmasıyla belirsizliklerin ortadan kalkacak olması, ekonomimiz için de pozitif katkı sağlayacaktır. Türkiye bundan sonra daha hızlı, daha yaratıcı daha verimli ve daha üretken olacaktır. Hedeflerimize ulaşmada ve başarılı olmada hiçbir mazeretimiz olmadan daha fazla çalışmalıyız. 500 milyar dolarlık ihracat hedefi ihracatçının artık en önemli hedefidir. Yeni Türkiye'nin hedeflerini tutturmak ve Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli ve daha çok satmalıyız."

"ÖRNEK BİR DAVRANIŞ"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yeni yönetim modelinin ilk seçimine halkın yüksek katılım sağlamasının dünyaya örnek olacak bir davranış olduğunu bildirdi.

Halkın sorunlarına ve beklentilerine yönelik çözümü her zaman olduğu gibi seçimlerde ve sandıkta gördüğünü kaydeden Bahçıvan, "Demokrasi adına bu, önemli ve kıymetli bir toplumsal özelliğimizdir.Oluşan neticelerin hayırlı olmasını diliyoruz. Yeni dönemde istikrarın her açıdan korunmasına önem verilerek ekonominin ana gündem maddesi olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.