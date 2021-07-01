İş dünyasında kadınların gücünü artıracak işbirliği

İş dünyasında kadınların gücünü artıracak işbirliği TİM Başkanı Gülle: "Kadınlarımız katma değerli ihracata katkı sağlıyor" Kadın girişimcilerin iş hayatına entegrasyonunun sağlanması amacıyla TİM bünyesinde oluşturulan TİM Kadın Konseyi çalışmalarına devam ediyor.

İş dünyasında kadınların gücünü artıracak işbirliği

TİM Başkanı Gülle: "Kadınlarımız katma değerli ihracata katkı sağlıyor"

İSTANBUL - Kadın girişimcilerin iş hayatına entegrasyonunun sağlanması amacıyla TİM bünyesinde oluşturulan TİM Kadın Konseyi çalışmalarına devam ediyor. TİM Başkanı İsmail Gülle "Protokol, iş dünyasında kadınlarımızın gücünü artıracak" dedi.

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. İş dünyasında temsil edilen kadın sayısının artması, kadın girişimcilerin iş hayatına entegrasyonunun sağlanması amacıyla TİM bünyesinde oluşturulan TİM Kadın Konseyi, MÜSİAD Kadın Komitesi ile ikili ilişkileri geliştirmek için iş birliğine gitti. Ortak çalışma alanlarında ve çalışanlar arasında ortaklık ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan iş birliği protokolü, TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Melisa Tokgöz Mutlu ile MÜSİAD Kadın Komitesi Başkanı Müge Öz tarafından imzalandı.

İş birliğiyle ilgili konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle "Protokol, iş dünyasında kadınlarımızın gücünü artıracak. TİM Kadın Konseyi ve MÜSİAD Kadın Komitesi üyelerimizin her biri firmalarında önemli işlere imza atıyor; Türkiye markasının gelişimine, katma değerli ihracata katkı sağlıyor" dedi.

"Türkiye markasının gelişimine katkı sağlıyorlar"

İmza töreninde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, yapılan protokolün iş dünyasında kadınların gücünün artırılmasına önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı. TİM olarak kadın ihracatçı ve girişimci sayısını artırmak amacıyla Meclis bünyesinde, 2018 yılında, TİM Kadın Konseyi'ni kurduklarını hatırlatan Gülle "Konsey, çok kısa bir süre içerisinde, TİM Women Export Talks'lardan fiziki ve sanal ticaret heyetlerine, İhracatta Sıfır Atık Projesi'nden TİM Kadın Sürdürülebilirlik Raporu'na kadar pek çok önemli projeye imza attı. Bugün aramızda bulunan TİM Kadın Konseyi ve MÜSİAD Kadın Komitesi üyelerimizin her biri firmalarında önemli işlere imza atıyor; Türkiye markasının gelişimine, katma değerli ihracata katkı sağlıyor" diye konuştu.

"Girişimcilere sağladığımız destekleri artırmalıyız"

Ülkemizdeki kadın girişimcilerin durumuna dikkat çeken Gülle, "2020 verilerine göre; Türkiye'de kurucusu veya ortağı kadın olan 'startup'ların oranı yalnızca yüzde 14. Söz konusu 'startup'ların aldıkları yatırım oranı ise 43 milyon dolar ile toplam yatırımların yüzde 30'u seviyesinde. İlk 10 yatırım içerisinde TİM-TEB Girişim Evi'nden 3 kadın girişimcimiz de yer alıyor. En az bir kadın ortağı olan girişim sermayesi firma oranı Türkiye'de yüzde 22 iken, bu oran ABD'de yüzde 35... Rakamlar açık bir şekilde gösteriyor ki, kadın girişimci sayımızı ve girişimcilere sağladığımız tüm destekleri artırmamız gerekiyor. Bu anlamda, ülkemizin en çok çalışan ve üreten STK'ları arasında yer alan TİM ve MÜSİAD olarak önemli bir adım atıyoruz. Çalışma alanlarımızda ve çalışanlarımız arasında ortak hareket kabiliyetimizin ve karşılıklı iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla bu protokolü imzalıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Protokol neleri kapsıyor?

Protokolle birlikte, iş birliği projeleri kapsamında gerçekleşecek yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde iki kuruluşun birbirine destek sağlayacağını dile getiren Gülle "İki kuruluş, yurt dışında gerçekleşen etkinlikler çerçevesinde, pazar araştırmaları, ticari fuar ve sergilerle ticari heyet organizasyonlarında üyelerine duyurular yapacak; katılımlarını teşvik edecek. Bununla birlikte eğitimler, seminerler, Ortak Avrupa Birliği projeleri, ticari heyet ziyaretleri ve ikili görüşmeler konularında anlamlı bir iş birliği kültürü geliştirecek" ifadelerini kullandı.

(MRT-ACÖ-E)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı