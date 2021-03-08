İş Dünyasında Kadın Yöneticiler 2021: Türkiye dünya ortalamasının 4 puan üzerinde

Bağımsız denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık hizmetleri sunan uluslararası kuruluş Grant Thornton, 2004'ten bu yana her yıl yaptığı İş Dünyasında Kadın Yöneticiler araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Bağımsız denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık hizmetleri sunan uluslararası kuruluş Grant Thornton, 2004'ten bu yana her yıl yaptığı İş Dünyasında Kadın Yöneticiler araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, pandemiye rağmen, tüm dünyada kadın yöneticilerin oranı 2 puan arttı, Türkiye dünya ortalamasının 4 puan üzerinde. Türkiye'de, kadın yöneticiler en çok finans ve insan kaynakları departmanında aktif görev alıyor.

Bağımsız denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık şirketi Grant Thornton, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 29 ülkeden 5 bine yakın şirketin katılımıyla 'İş Dünyasında Kadın Yöneticiler 2021' başlıklı bir araştırma gerçekleştirdi.

17 yıldır yapılan ve bu kez pandemi döneminin kadın yöneticiler üzerindeki etkisini inceleyen araştırmanın sonuçlarına göre, Kovid-19'un yarattığı olağanüstü şartlara rağmen, kadın yöneticilerin oranı global ortalamada bir önceki yıla göre 2 puanlık artışla yüzde 31 seviyesine ulaştı. Türkiye'de ise bu oranın geçen yıla göre 1 puanlık düşüşle yüzde 35 olarak kaydedildiği ve global ortalamanın 4 puan üzerinde yer aldığı görüldü. Kadın yönetici oranında 29 ülke arasında 12'nci sırada olan Türkiye'nin, Almanya ve Kanada'nın gerisinde, İngiltere, Fransa ve Amerika'nın üzerinde yer alması da dikkat çekti.

EN ÇOK KADIN YÖNETİCİ İNSAN KAYNAKLARI VE FİNANSTA

Kadın yöneticilerin en aktif olduğu roller insan kaynakları ve finans oldu. Anket katılımcılarına yöneltilen 'Şirketinizde üst yönetimdeki kadınlar hangi pozisyonlarda bulunuyor?' sorusuna katılımcıların yüzde 44'ü insan kaynakları cevabını verirken, yüzde 39'u CFO, yüzde 34'ü CEO/Yönetici Ortak cevabını verdi.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de cinsiyet dengesini iyileştirmek ve korumaya yönelik öncelikli stratejilerin başında yüzde 37'yle katılımcı bir kültür yaratmak geldi. Onu yüzde 35'le yönetim seviyelerinde cinsiyet dengesi için hedefler belirlemek ve yüzde 34'le gelişim fırsatlarına eşit erişim sağlamak izledi.

17 yıldır düzenlenen araştırmada Japonya, her yıl olduğu gibi bu yıl da listenin sonunda yer aldı. Japonya'da kadın yönetici oranı yüzde 15'le 29 ülke arasında en düşük oran olurken, Japonya'nın üzerinde yüzde 18 ile Güney Kore ve onun hemen üzerinde de yüzde 26 ile Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı.

KADIN ÇALIŞAN ORANIMIZ YÜZDE 55

Araştırma sonuçlarını yorumlayan Grant Thornton Türkiye Bağımsız Denetim Hizmetleri Ortaklarından Gül Şahin, pandemi döneminin işletmelerde çeşitlilik ve katılımcılığı artırmak açısından fırsat sunduğunu dile getirerek, Türkiye'deki oranın yüzde 30'luk kritik bariyeri aşmasının mutluluk verici olduğunu belirtti. Şahin, "Katılımcı ve cinsiyet dengesini gözeten bir kültür yapısını korumaya büyük önem veriyoruz. Tüm seviyelerdeki kadın çalışanlarımızın oranı yüzde 55, kadın yönetici oranımız ise yüzde 20. Bu rakamlarla ülkemizin cinsiyet eşitliği karnesine olumlu bir etki sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Grant Thornton International Vergi Hizmetleri Global Lideri Francesca Lagerberg ise araştırmanın ilk kez gerçekleştirildiği 17 yıl öncesindeki yüzde 19'luk global ortalamanın yüzde 31'e varmış olmasının büyük bir gelişme olduğunu ifade etti. Lagerberg, güven verici bir şekilde, global katılımcıların yüzde 92'sinin kadın yönetici oranını artırmak konusunda bir niyet ve çaba içinde olduklarını beyan ettiklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı