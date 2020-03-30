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Koronavirüs, İstanbul, İşçi, Ekonomi

İş dünyası temsilcileri: Covid-19'a karşı birlikte başaracağız

19 salgını karşısında alınan olağanüstü önlemlerin çapı genişlerken, iş dünyası ve sektör temsilcileri de, "birlikte başaracağız" mesajı veriyor.

30.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:47
İş dünyası temsilcileri: Covid-19'a karşı birlikte başaracağız

19 salgını karşısında alınan olağanüstü önlemlerin çapı genişlerken, iş dünyası ve sektör temsilcileri de, "birlikte başaracağız" mesajı veriyor.

İş dünyasından temsilciler, yaptıkları açıkamalarda, alınan önlemler arasında ekonominin çarklarının dönmesini sürdürmesi için birlikte hareket edeceklerini söylüyor.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, "İDDMİB olarak hızlı aksiyon alarak uzaktan çalışma sistemine geçtik. Çalışanlarımızın sağlığı ilk önceliğimiz" dedi ve ekledi: "Yaşadığımız olağanüstü günlerde Türkiye'deki tüm sektörlerin devletimiz tarafından desteklenmesi gerektiğine inanıyor, bu yönde ilgili Bakanlıklarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu süreçte iş insanları olarak tek amacımız tüm gücümüzü seferber ederek bir tek çalışanımızı bile işten çıkarmadan işçi- işveren el ele verip çalışarak ayakta ve hayatta kalıp ihracatımızı daha da artırmak."Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan da, konuyla ilgili şunları söyledi: "Önceliğimiz istihdamımızı korumak. İhracatçılar olarak bu zor dönemde daha çok kenetlenip ihracatımızı artırmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak zorundayız. Yıl sonuna kadar özellikle Uzakdoğu özelinde navlun desteğine ihtiyacımız olacak. Devletimiz mutlaka gereken ek tedbirleri alacaktır. Milli birlik ruhu ile yönetilmesi gereken bu süreci ekonomik alanda başarıya ulaştırmanın yolu işçi- işveren dayanışmasından geçiyor."Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder de dünyanın karantina altında olduğuna dikkati çekti:  "Bize yakışan bu zorlu süreci birlikte atlatmak için elimizden geleni yapmak, gerekirse bir lokmayı bölüşebilmektir. Ancak öte yandan yurt dışından siparişlerimiz bıçak gibi kesildi, içeride de durum iç açıcı değil. İnanıyorum ki devletimiz tüm sanayicilere, tüm çalışanlara, emekçilere yardım eli uzatacak ve ekonominin çarkları en azından önümüzdeki 3-4 aylık sürede dönmeye devam edecek."Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar ise dental sektörde, sağlık mensuplarına hizmet eden yaklaşık 6 bin çalışanın olduğunu vurguladı:  "Covid- 19'un ekonomik yansımaları tıbbi cihaz firmalarını da etkiliyor. Bir yandan zorunlu olarak sürdürmemiz gereken tıbbi ürün ve hizmet iş akışlarımızla ilgilenirken, diğer yandan da işletmelerimizi ekonomik olarak açık tutmaya ve istihdama verdiğimiz katkıyı sürdürmeye çalışıyoruz. Devletimizin de desteği ile en az hasarla atlatacağız. DİŞSİAD olarak; ülkemiz açısından tıbbi cihaz sektörünün ve sağlık endüstrisinin stratejik öneme sahip olduğu bilinci ile sağladığımız istihdamı korumaya odaklandık. İtidalli ve akıllıca hareket ederek mücadelemizi sürdüreceğiz ve birlikte başaracağız."Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, hırdavat sektöründe 650 bin kişinin istihdam edildiğine vurgu yaptı: "Emek yoğun bir sektör. İşletmeler kendi öz kaynaklarıyla iki ay dayanacak gibi görünüyor. Şu anda 2019'dan kalan hak ettikleri izinleri kullanıyorlar. Her sektörde olduğu gibi eşit vergi dilimindeyiz. Mücbir sebepte vergide 6 ay ötelemeye dahil olmak istiyoruz. İşçi- işveren arasındaki zincirin kopmaması lazım. Çalışanlarımızın maaşlarından başka bir geliri yok. Sosyal sistemin bozulmaması için verilen teşviklerin eşit dağıtılması gerekir."Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, "Ana konu bence çalışanlarımıza, işimize ve müşterilerimize sahip olmak. İstihdamın korunması ile birlikte yola devam edilebilir. Asıl sorun bizlerin ve dünyanın geleceği öngöremiyor olması. Ülkemizde alınacak tedbirler tüm sanayi kollarını düşünerek alınmalı ve her biri zincirin halkası olan sektörlerimiz özel olarak gözetilmelidir. Belki çalışmaya bir süre ara verilmesi ve bunu da gelecek dönemlerde kullanacağımız bayram tatilleri gibi özel tatilleri öne çıkararak, işlerin açıldığı dönmelerde bizlere bu zamanlar birer ivme olabilecektir. TOBB, TİM gibi birçok STK'mızın maddi destekleri sektörlerimize ayrı bir güç katacaktır" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyonu Üyesi ve Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler de, "Virüs şüphesiz küresel ekonomiye darbe vurdu. İlk etapta çalışan takım arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Çünkü onlar bizim çalışma ailemiz. Toplamda 300 çalışanımız var ancak bu süreçte işten çıkarma politikası izlemiyoruz" diye ekledi. (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

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