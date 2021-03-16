İş dünyası akreditasyon toplantısında buluştu
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İş dünyası akreditasyon toplantısında buluştu

16.03.2021 17:54 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:13
İş dünyası akreditasyon toplantısında buluştu

Zonguldak'ın Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde bölge odaları istişare ve akreditasyon toplantısı düzenlendi.

Zonguldak'ın Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde bölge odaları istişare ve akreditasyon toplantısı düzenlendi.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Gündüz Acar'ın ev sahipliğinde Zonguldak TSO Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, Devrek TSO Genel Sekreteri Cihat Yaban, Çaycuma TSO Genel Sekreteri Alper Püren, Alaplı TSO Genel Sekreteri Taner Arslan, Akçakoca Genel Sekreteri Kemal Başar, Zonguldak Odaları Akademik Danışmanı Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu ve akreditasyon sorumluları bölge odaları istişare ve akreditasyon toplantısında bir araya geldiler. Kdz. Ereğli TSO hizmet binasındaki toplantıda odalar arası akreditasyon kıyaslama çalışması, güncel yönetmelik ve işlemler ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. İstişare toplantısında Akademik Danışman Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu da güncel ekonomik veriler ile ilgili sunum yaptı. - ZONGULDAK

İş dünyası akreditasyon toplantısında buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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