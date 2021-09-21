İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt - Haberler Spor
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İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt

Haberler.com - Haberler | Spor

Adana Demirspor'un Beşiktaş'a karşı 3-0 geriden gelip 3-3 beraberliği yakaladığı maçta gol atan Balotelli sosyal medyadan çirkin bir paylaşıma imza attı. İtalyan golcü, siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın yorumcu olduğu zamanlarda kendisi için söylediği "Beyni yok" sözüne yönelik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda cinsel organını da işin içine katarak "Bizim beynimiz ve özellikle kalbimiz var. Bununla gurur duyuyoruz" dedi.

BEŞİKTAŞ (Haberler.com) - Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada gol attıktan sonra siyah-beyazlıların yedek kulübesine dönüp kafasını işaret eden Balotelli'nin sevinci olay oldu. İtalyan golcüden maçın sona ermesiyle birlikte çarpıcı bir paylaşım geldi.

"BUNUNLA GURUR DUYUYORUZ"

Instagram hesabından attığı golü paylaşan Balotelli, "Beyin, kucaklayan yüz ve omuz silken adam" emojilerini koydu. Balotelli ayrıca, "Bizim beynimiz ve özellikle t...ğımız ile kalbimiz var. Bununla gurur duyuyoruz." dedi.

İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt

İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt

İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt
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Haber: İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt - Haberler Spor
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