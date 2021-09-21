İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt

BEŞİKTAŞ (Haberler.com) - Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada gol attıktan sonra siyah-beyazlıların yedek kulübesine dönüp kafasını işaret eden Balotelli'nin sevinci olay oldu. İtalyan golcüden maçın sona ermesiyle birlikte çarpıcı bir paylaşım geldi.

"BUNUNLA GURUR DUYUYORUZ"

Instagram hesabından attığı golü paylaşan Balotelli, "Beyin, kucaklayan yüz ve omuz silken adam" emojilerini koydu. Balotelli ayrıca, "Bizim beynimiz ve özellikle t...ğımız ile kalbimiz var. Bununla gurur duyuyoruz." dedi.

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