İş Bankası, Maximum Kart'ın 20'nci yılını kutluyor

20'nci yaşını kutlayan Maximum Kart'ın yeni yol haritasını, 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'i canlandırdığı oyunculuğu ile Çağlar Çorumlu anlatacak.

20'nci yaşını kutlayan Maximum Kart'ın yeni yol haritasını, 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'i canlandırdığı oyunculuğu ile Çağlar Çorumlu anlatacak.

Maximum Kart, müşterilerine sunduğu deneyimlere katma değer sağlama amacıyla yolculuğuna devam ediyor. 20'nci yaşını kutlayan markanın, ürün ve hizmetleriyle her kullanıcısının yaşamında maksimum faydayı sağlamak amacıyla çıktığı bu yolculukta yeni yol haritasını, 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'i canlandırdığı oyunculuğu ile Çağlar Çorumlu anlatacak.

"Benim Maximum'um" sloganıyla oluşturulan yeni yol haritasındaki ilhamını, 20 yıl boyunca en yeni, en faydalı, kişiye en özel deneyimleri sunma çabasından alan marka, her bir kullanıcısının ona "Benim Maximum'um" diyebilecek kadar yakın hissetmesini amaçlıyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Markamızın 20'nci yılını kutlamaktan büyük onur duyuyoruz. Geride bıraktığımız bu 20 yılda, müşterilerimizin yalnızca ödeme ihtiyaçlarını karşılayan bir kredi kartı değil, sinemadan müziğe, spordan sanata, alışverişten seyahate kullanıcılara farklı alanlarda ayrıcalıklar sunan, günün koşullarına uygun fizikselden dijitale kullanım alanı sağlayan yaşam dostu olduk. "Benim Maximum'um" yol haritamızla birlikte, her bir müşterimizin Maximum markamıza "benim" diyebilecek kadar yakın hissetmesini sağlamak için, kişiye özel sunduğumuz deneyimler ve somut faydalar, düşlerini gerçekleştirmek için sunduğumuz fırsatlar, değerleriyle uyumlu ürün ve hizmetlerle ilk akla gelen ödeme sistemi markası olma yolundaki iddiamızı pekiştiriyoruz."

Verilen bilgiye göre markanın, oyuncu Çağlar Çorumlu'nun canlandırdığı sanatçı Zeki Müren karakteri ile kurgulanan yeni kampanyası, TV ve dijital mecralar başta olmak üzere izleyiciler ile buluşuyor. Banka, Türkiye'nin en büyük değerlerinden biri olan Zeki Müren'in hatırasına olan saygısını, sanatçının mirasını emanet ettiği, Türkiye'nin önemli kurumlarından Türk Eğitim Vakfı ve TSK Mehmetçik Vakfı'na destek olarak gösteriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı