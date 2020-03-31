İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak Türkiye İş Bankası Grubu, kamu hastanelerine koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan malzemeleri tedarik etmesi için 10 milyon liralık kaynak aktaracak.

Türkiye İş Bankası Grubu, koronavirüs salgını ile mücadeleye destek vermek amacıyla Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere 10 milyon liralık kaynak ayrılmasına karar verdi.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, ayrılan kaynağa Türkiye İş Bankası ve bankanın iştiraklerinden Şişe ve Cam Fabrikaları, TSKB, İş Finansal Kiralama, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, İş Yatırım Menkul Değerler ve İş Yatırım Ortaklığı katkı sundu.

İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER TEDARİK EDİLECEK

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile varılan mutabakat kapsamında, sağlık hizmet sunum kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla belirlenecek hastanelerin ihtiyaç duyduğu ventilatör, video laringoskop, maske, tulum, eldiven ve benzeri malzeme/teçhizat tedarik edilecek.

Kaynak: AA