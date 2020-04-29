İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Koronavirüsle mücadelede örnek bir davranış sergileyen iş insanı Dikran Masis, 1.447 kiracısından kira almıyor. Masis, yaptığının kahramanlık olmadığını söyleyerek diğer iş yeri sahiplerine de bu yönde bir tavır almaları için çağrı yaptı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde, iş insanı Dikran Masis'ten örnek bir davranış geldi. Salgın nedeniyle Türkiye'deki 1.447 kiracısından kira almayan Masis, iş yeri sahiplerine de çağrıda bulunarak, "Ben bunu kahraman olmak için yapmadım. Ticaretin gereği buydu yaptık. Ben diğer iş adamları dostlarıma da bunu tavsiye ediyorum. Benim felsefemde batan geminin lüks kamarası olmaz." dedi.

SALGIN ÖNCESİ ALINAN KİRAYI DA İADE EDECEK

Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir çok iş yeri kepenk kapatmak zorunda kaldı. 70 yaşındaki iş adamı Dikran Masis de koronavirüs nedeniyle işleri olumsuz etkilenen Türkiye'deki 1.447 kiracısından salgınla mücadele sürecinde kira almıyor. İstanbul, Ankara, Kayseri ve Gaziantep'te iş yerleri bulunan Masis, kira ücretinin yanı sıra elektrik ve su faturalarını da almıyor. Salgın öncesi aldığı kira ücretini de geri iade edecek olan Masis, tüm mülk sahiplerine de kira ücreti almamaları konunda çağrıda bulundu.

''KAHRAMAN OLMAK İÇİN YAPMADIM''

Ticaretin gereğini yaptığını ifade eden iş insanı Dikran Masis, "Ben bunu kahraman olmak için yapmadım ki. Ticaretin gereği buydu yaptık. Normali almamak, iş yeri kapalı. Bu iş yeri kapalı olduğu zaman biz nasıl kira alacağız. Manen de yanlış, etik olarak da yanlış. Artı akıllıca bir hareket de değil. Ben 15 senede toplamışım bütün kiracıları bütün eleklerden geçmiş her ay kirasını ödemiş. Benim bunları mantıken kazanmam lazımdı. Bu ticaretin bir gereği. Ben şövalyelik de yapmıyorum, iyi kalpli olmamdan dolayı da yapmıyorum. Kiracılarımın batmış bir versiyonun bana bir faydası yok. Lütfen herkes bunu bu şekilde düşünsün. Bu süreç zarfında iyi ülke kötü ülke iyi devlet kötü devlet iyi şirket kötü şirket iyi yönetici kötü yöneticiyi göreceğiz. İki yönü var bu krizin biri sağlığımız biride ekonomik yönümüz. Fazla yara almamız lazım. Her işin manevi bir standardı vardır. Bu süreçte bu insanları kazanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

''DEVLET DEMEDEN ÇARŞIYI KAPATTIK''

70 yıllık hayatında öğrendiği tek şeyin iki tarafın da gülmesi gerektiği olduğunu söyleyen Masis, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ayın 24'ünde anket yaptık. Tüm çarşılardan kapatalım geldi. 24 Mart'ta kapattık. Önce anket yaptık sonra kapattık. Bakın devlet bize kapatın demedi. Biz esnafa sorduk onlar da kapatalım dedi. Bir an önce alışveriş merkezlerini açalım diye sözler duyuyorum. Açalım da ne yapalım, herkesi hasta mı yapalım. Şu işler bir dursun bir piyasa açılsın. Bu çarşıları açmak kira başladı demek. Ben bir an önce kira alayım diye bu bin 400'e yakın kişinin sağlığı ile mi oynayayım. Bu bir süreç krizi iyi yönetmemiz lazım. Bu süreçte test ediliyoruz. Başarısız yönetilen şirketler batacak başarı yöneticiler gelecek o şirketleri satın alacak. Benim bu 70 yıllık hayatımda benim öğrendiğim iki taraf da gülecek. Sen ağlıyorsun ben gülüyorum yürümez böyle bir iş."

''DİĞER İŞ İNSANLARINA DA TAVSİYE EDİYORUM''

Koronavirüs başlamadan önce aldığı kira ücretini de geri iade edeceğini belirten Masis, "Kiracından şikayetçi misin, iste kardeşim. Bizim millet ne iyiliği ne de kötülüğü unutmaz. Sen bu kadar sıkışık bir döneminde bu adamı sıkboğaz edip de öde kardeşim dediğin anda ilk fırsatta bu adam gidecek. O yüzden idare edin. Her şeyi devletten beklersen devlet bunun altından kalkamaz ki. Devlet bizlere yeterince sırt çıktı. Çok iyi yönetiliyoruz. Kapalı olduğumuz müddetçe kira almayacağım. Biz martın kirasını komple almıştık onun da bir kısmını iade edeceğiz. Ben diğer iş adamları dostlarıma da bunu tavsiye ediyorum. Benim felsefemde batan geminin lüks kamarası olmaz" dedi.

Kaynak: İHA