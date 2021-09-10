İş adamı Dağdelen dünyaya yeni bir tat yayıyor
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İş adamı Dağdelen dünyaya yeni bir tat yayıyor

İş adamı Dağdelen dünyaya yeni bir tat yayıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin ve dünyanın gurme turizminde öne çıkan şehri Gaziantep'in yeni tadı Cumba Künefeye talep arttı.

Türkiye'nin ve dünyanın gurme turizminde öne çıkan şehri Gaziantep'in yeni tadı Cumba Künefeye talep arttı.

Türkiye'nin ve dünyanın gurme turizminde öne çıkan şehri Gaziantep, yöresel ürünlerle hazırlanan tatlılarıyla dünyayı sarsmaya devam ediyor. Ünlü fenomen ve girişimci iş adamı Ali Dağdelen Cumba Kuruyemişlerinden sonra künefe ile dünyaya açıldı. 40 farklı çeşit künefe hazırlayan Dağdelen oluşturduğu lezzetlerin yapılışını ve sunumunu sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Gaziantep'e gezen yabancı turistlerin gözdesi olan Cumba Künefe Gaziantep'i ziyaret edenlerin gezilecekler ve tadılacaklar listesinde ilk sıralarda yer aldı. Künefesinin kısa sürede ülke sınırlarını aşan bir lezzet olduğunu kaydeden Dağdelen başarının sırrını anlattı. Dağdelen, "Cumba Kuruyemişleri uzun süredir Gazianteplilerin ve Gaziantep'i ziyarete gelen turistlerin akınına uğruyordu. Cumba Künefe de markanın etkisi ile birlikte kısa sürede tatlı tutkunlarının vazgeçilmez lezzeti oldu. Tarihi tatlı künefeye farklı lezzetler ve püf noktaları ekleyerek kendimize has 40 çeşit künefe oluşturduk. Künefe sektöründe çeşitliliği sağladık ve pek çok organizasyonda da ürünlerimiz ödüle layık görüldü. Cumba Künefe artık Gaziantep'te künefe denildiğinde akla gelen ilk yer. Üstelik Gaziantep'in enfes lezzeti olan ve yıllardır baklavası ile ünlü bir şehir olmasını da sağlayan baklavaları ile rekabet edecek seviyeye ulaştık. Cumba Künefe bu şehrin yeni lezzeti olmanın yanı sıra hem Türkiye'de hem de dünya pazarında şubeleşme ve franchising taleplerini de karşılayabilecek bir hazırlık içerisine girdi. Kısa sürede enfes lezzet dünya çapında sevilen ve talep gören bir tatlı haline geldi" dedi.

Künefe Gaziantep baklavasına rakip oldu

Cumba Künefe'nin yalnızca peynirle yapılan bir tatlı olarak anıldığını söyleyen Dağdelen kendi dokunuşlarını eklediklerini ve Gaziantep Baklavalarının rakibi haline geldiğini kaydetti. Dağdelen, "Biz kendi dokunuşlarımızı ekledik. Ürünlerimiz taklit ediliyor. Özellikle de Gaziantep'te künefecilerin sayısı giderek artıyor. Ancak hiçbiri bizim yerimizi tutmuyor. Pek çok ürünümüz için patent alma yolundayız. Gurme turizmi için Antep'e gelen her gurme gidilecek mekanlar arasına Cumba Künefe'yi ilk sıralara eklemiş bulunuyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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