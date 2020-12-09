Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek
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Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek

09.12.2020 09:52 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:18

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in PSG ile oynadığı maçta Pierre Webo'ya ırkçılık yapan 4. hakem Sebastian Coltescu, UEFA'ya yaptığı ilk savunmada Kamerunlu futbol adamına hakaret etmediğini savundu. Coltescu'nun Webo'yu çılgına çeviren sözleri de ortaya çıktı.

Paris Saint-Germain - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalına imza atan 4. hakem Sebastian Coltescu'nun, Pierre Webo ve temsilcimizi çılgına döndüren sözleri de ortaya çıktı.

4. hakem, Webo'nun kenarda bir pozisyona itiraz etmesinin ardından orta hakem Ovidiu Hategan'a, "Şuradaki siyah olan. Git ve onun kim olduğuna bak. Şu siyah olanın böyle davranmasına izin vermemiz mümkün değil." diye bir mesaj yolladı.

Bu sözlerin üzerine Pierre Webo tepki gösterdi ve orta hakem de Webo'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Başakşehir'de tüm ekip de ırkçılığın karşısında durarak sahadan çekildi.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

4. hakemin UEFA'ya yaptığı ilk savunmada "Ben negro değil, negru dedim. Rumence'de negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım" sözleriyle kendini aklamaya çalıştığı öğrenildi.

"BAZI RUMENLER CANIMI ACITIYOR"

Romanya'nın geçmiş dönemde en çok tanınan uluslararası hakemlerinden Ion Craciunescu, PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık konusuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Maçın 4. hakemi nedeniyle bütün bir ülkeye kara bir leke sürülmemesi gerektiğini söyleyen Craciunescu, "Şampiyonlar Ligi centilmenliğiyle bilinen bir organizasyon. Bu gece gördüğüm bazı Rumenler canımı acıtıyor. Ben bir Rumen'im, Rumenlerin yanındayım ama ırkçı bir ifade geçtiğinde o kişiyle aynı fikirde olamıyorum" diye konuştu.

Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek

30 yıldır Şampiyonlar Ligi organizasyonlarını takip ettiğini belirterek Craciunescu, böyle bir sebeple bir takımın maçtan çekildiğini görmediğini söyleyerek bunun yankısının dünya çapında oldukça büyük olacağını söyledi.

Ülkelerine bu kadar büyük bir kara leke olabilecek bir hata yapan hakemler nedeniyle ülkelerinin bu sözlerle anılmasından çekindiğini söyleyen Craciunescu, "Bilinçsizlikleri ve hazırlıksız olmaları nedeniyle bu ülkeye çok büyük kötülük getirdiler. Bu hakem uluslararası bir şampiyonada büyük bir hata yaptı, neden uluslararası bir maça verildi onu da anlayamadım, Romanya'ya kara leke sürdüler" diyerek açıklamalarını tamamladı.

"BU OLAY ÜLKEMİZ İÇİN KARA BİR LEKE"

Romanya Ulusal Ayrımcılıkla Mücadele Konseyi'nin Başkanı Csaba Asztalos, Başakşehir maçında yaşanan ırkçılığın ülke adına kara leke getireceğini söyledi.

Konunun tartışmaya açık olmayacak şekilde ırkçı bir söylem olduğunu belirten Asztalos, "İfade ırkçıdır. Bunun yorumlanma olasılığı bile yoktur. Bu hakemin Romanya, UEFA, FIFA değerlerine ve kurallarına hazırlıksız olduğu da oldukça açıktır. Bu üç kurumun da ırkçılığa karşı çok açık hükümleri var ve bunu saha içinde uygulayıcılar da hakemler olmalı" sözleri kullanıldı.

Coltescu'nun Rumence 'Negru' (siyah) kelimesini kullanmasını ve bunun ırkçı bir söylem olduğunu bilmediğini söylemesinin hatırlatılması üzerine ise "Bunu bilmemesi bile çok anlamsız. Bu olay Romanya üzerine karar bir lekedir. Bir hakem yüzünden böyle bir şeyin olduğunu asla hatırlamıyorum. Temsil ettiğim kurum da dahil bu bizim için çok büyük bir kara leke." diye konuştu.

Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek
Haber Yorumları (4)
MUSTAFA40: Irkçılık karşıtı birisiyim, fakat bu hakemin ırkçılık için negru dediğine inanmıyorum, hakemin çok üzüldüğü ortada, sadece hangi kişi olduğunu belirtiyor, Webo ve Ba abartarak olayı büyüttüler. Umarım işinden ekmeğinden olmaz! Bazen sağduyulu olmak lazım!!!
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NİRVANA: Hakem haksız değil . Beyaza beyaz deniyorsa , zenciye de zenci denebilmeli . Bana biri beyaz adam derse alınmalı mıyım ? 20 tane sihahinin içinde tek bir beyaz olursan sanabeyaz adam derler . 20 tane beyazın içinde duran siyah bir adama da siyah olan derler . Herkes herkesin ismini bilmek zorunda değil .
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ASİL: Eti negro da hakaret o zaman . Bırakın Allah aşkına adam bişey dememiş . O da beyaz adam desin nedir yani.
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