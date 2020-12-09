Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek

Paris Saint-Germain - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalına imza atan 4. hakem Sebastian Coltescu'nun, Pierre Webo ve temsilcimizi çılgına döndüren sözleri de ortaya çıktı.

4. hakem, Webo'nun kenarda bir pozisyona itiraz etmesinin ardından orta hakem Ovidiu Hategan'a, "Şuradaki siyah olan. Git ve onun kim olduğuna bak. Şu siyah olanın böyle davranmasına izin vermemiz mümkün değil." diye bir mesaj yolladı.

Bu sözlerin üzerine Pierre Webo tepki gösterdi ve orta hakem de Webo'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Başakşehir'de tüm ekip de ırkçılığın karşısında durarak sahadan çekildi.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

4. hakemin UEFA'ya yaptığı ilk savunmada "Ben negro değil, negru dedim. Rumence'de negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım" sözleriyle kendini aklamaya çalıştığı öğrenildi.

"BAZI RUMENLER CANIMI ACITIYOR"

Romanya'nın geçmiş dönemde en çok tanınan uluslararası hakemlerinden Ion Craciunescu, PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık konusuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Maçın 4. hakemi nedeniyle bütün bir ülkeye kara bir leke sürülmemesi gerektiğini söyleyen Craciunescu, "Şampiyonlar Ligi centilmenliğiyle bilinen bir organizasyon. Bu gece gördüğüm bazı Rumenler canımı acıtıyor. Ben bir Rumen'im, Rumenlerin yanındayım ama ırkçı bir ifade geçtiğinde o kişiyle aynı fikirde olamıyorum" diye konuştu.

30 yıldır Şampiyonlar Ligi organizasyonlarını takip ettiğini belirterek Craciunescu, böyle bir sebeple bir takımın maçtan çekildiğini görmediğini söyleyerek bunun yankısının dünya çapında oldukça büyük olacağını söyledi.

Ülkelerine bu kadar büyük bir kara leke olabilecek bir hata yapan hakemler nedeniyle ülkelerinin bu sözlerle anılmasından çekindiğini söyleyen Craciunescu, "Bilinçsizlikleri ve hazırlıksız olmaları nedeniyle bu ülkeye çok büyük kötülük getirdiler. Bu hakem uluslararası bir şampiyonada büyük bir hata yaptı, neden uluslararası bir maça verildi onu da anlayamadım, Romanya'ya kara leke sürdüler" diyerek açıklamalarını tamamladı.

"BU OLAY ÜLKEMİZ İÇİN KARA BİR LEKE"

Romanya Ulusal Ayrımcılıkla Mücadele Konseyi'nin Başkanı Csaba Asztalos, Başakşehir maçında yaşanan ırkçılığın ülke adına kara leke getireceğini söyledi.

Konunun tartışmaya açık olmayacak şekilde ırkçı bir söylem olduğunu belirten Asztalos, "İfade ırkçıdır. Bunun yorumlanma olasılığı bile yoktur. Bu hakemin Romanya, UEFA, FIFA değerlerine ve kurallarına hazırlıksız olduğu da oldukça açıktır. Bu üç kurumun da ırkçılığa karşı çok açık hükümleri var ve bunu saha içinde uygulayıcılar da hakemler olmalı" sözleri kullanıldı.

Coltescu'nun Rumence 'Negru' (siyah) kelimesini kullanmasını ve bunun ırkçı bir söylem olduğunu bilmediğini söylemesinin hatırlatılması üzerine ise "Bunu bilmemesi bile çok anlamsız. Bu olay Romanya üzerine karar bir lekedir. Bir hakem yüzünden böyle bir şeyin olduğunu asla hatırlamıyorum. Temsil ettiğim kurum da dahil bu bizim için çok büyük bir kara leke." diye konuştu.