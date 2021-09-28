İrfan Can, G.Saray maçındaki hatası hakkında suskunluğunu bozdu: Herkesin yiyebileceği bir gol

Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 yendiği karşılaşmada Halil Dervişoğlu'nun üstüne vurduğu şutu bacağının altından kaçıran İrfan Can, sert yorumlara cevap verdi. Beyaz TV'ye bağlanan İrfan, hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

"HERKES YİYEBİLİR"

Yediği gol hakkında İrfan, "Herkes şunu bilebilir, bilerek yenmiş bir gol değil o. Bundan sonrası için elimden geleni yapacağım olmaması için yapacak bir şey yok. Bu herkesin yiyebileceği bir gol. Olabiliyor böyle şeyler. 16 yaşında Adanaspor'dayken de benzer bir gol yemiştim hatta. Zeminle alakalı olabiliyor, tam ben çıkaracakken çizgiyi geçiyor, olabiliyor böyle şeyler. Tüm takım arkadaşlarım teselli etti beni, kimse bir şey demedi takım içinde. Ben de üzülmedim o hatayı yaptığım için, sadece sonuca etki ettiğim için üzgünlük var" dedi.

"MUSLERA TESELLİ ETTİ"

Fernando Muslera'nın teselli etmesiyle ilgili olarak İrfan Can, "Bana, 'Başını dik tut, sen iyi bir kalecisin' dedi. 'Sen bildiğin yolda devam et' dedi. Teselli etti beni" diye konuştu.

"ARDA TURAN ÖNEMLİ BİR OYUNCUYDU"

Arda Turan ile birlikte çekilmiş fotoğrafının çıkmasına yönelik eleştirilerle ilgili de konuşan genç kaleci, "2014 yılında çekilmiş bir fotoğraf o. U16 Milli Takımı ile Azerbaycan'a gitmiştik. Arda ağabey de oradaydı kendi işleri için. Bizim kampımızı ziyarete gelmişti. Tek ben orada değildim, orada herkes fotoğraf çektirdi, bizle sohbet etti sağ olsun. Sonrasında kendi Facebook'umda profil resmi yapmıştım. O zamanlar Arda Turan, Atletico Madrid'de oynuyordu ülkemiz için önemli bir oyuncuydu. Emre Belözoğlu da olsa onunla da çekilirdim. Avrupa'da oynayan oyuncu kendisi ve tabii ki idol olarak onu alıyorsun" şeklinde konuştu.

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