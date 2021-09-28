İrfan Can, G.Saray maçındaki hatası hakkında suskunluğunu bozdu: Herkesin yiyebileceği bir gol - Haberler Spor
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İrfan Can, G.Saray maçındaki hatası hakkında suskunluğunu bozdu: Herkesin yiyebileceği bir gol

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İrfan Can, G.Saray maçındaki hatası hakkında suskunluğunu bozdu: Herkesin yiyebileceği bir gol

Göztepe'nin 23 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Galatasaray karşılaşmasında yediği gol yüzünden eleştirilerin hedefi oldu. İrfan Can, maç sonu Muslera ile olan yakınlığı, geçmişte Arda Turan'la çektirdiği fotoğrafın gündeme gelmesi ve yediği gol için, "Üzerinde çok durmadım. Herkesin yiyebileceği bir gol. Sonuca etki ettiğim için üzgünüm. Arda Turan'la fotoğrafım 2014'ten. Milli Takım kampızı ziyaret etmişi" diye konuştu.

Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 yendiği karşılaşmada Halil Dervişoğlu'nun üstüne vurduğu şutu bacağının altından kaçıran İrfan Can, sert yorumlara cevap verdi. Beyaz TV'ye bağlanan İrfan, hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

Yediği gol hakkında İrfan, "Herkes şunu bilebilir, bilerek yenmiş bir gol değil o. Bundan sonrası için elimden geleni yapacağım olmaması için yapacak bir şey yok. Bu herkesin yiyebileceği bir gol. Olabiliyor böyle şeyler. 16 yaşında Adanaspor'dayken de benzer bir gol yemiştim hatta. Zeminle alakalı olabiliyor, tam ben çıkaracakken çizgiyi geçiyor, olabiliyor böyle şeyler. Tüm takım arkadaşlarım teselli etti beni, kimse bir şey demedi takım içinde. Ben de üzülmedim o hatayı yaptığım için, sadece sonuca etki ettiğim için üzgünlük var" dedi.

İrfan Can, G.Saray maçındaki hatası hakkında suskunluğunu bozdu: Herkesin yiyebileceği bir gol

Fernando Muslera'nın teselli etmesiyle ilgili olarak İrfan Can, "Bana, 'Başını dik tut, sen iyi bir kalecisin' dedi. 'Sen bildiğin yolda devam et' dedi. Teselli etti beni" diye konuştu.

İrfan Can, G.Saray maçındaki hatası hakkında suskunluğunu bozdu: Herkesin yiyebileceği bir gol

Arda Turan ile birlikte çekilmiş fotoğrafının çıkmasına yönelik eleştirilerle ilgili de konuşan genç kaleci, "2014 yılında çekilmiş bir fotoğraf o. U16 Milli Takımı ile Azerbaycan'a gitmiştik. Arda ağabey de oradaydı kendi işleri için. Bizim kampımızı ziyarete gelmişti. Tek ben orada değildim, orada herkes fotoğraf çektirdi, bizle sohbet etti sağ olsun. Sonrasında kendi Facebook'umda profil resmi yapmıştım. O zamanlar Arda Turan, Atletico Madrid'de oynuyordu ülkemiz için önemli bir oyuncuydu. Emre Belözoğlu da olsa onunla da çekilirdim. Avrupa'da oynayan oyuncu kendisi ve tabii ki idol olarak onu alıyorsun" şeklinde konuştu.

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Haber: İrfan Can, G.Saray maçındaki hatası hakkında suskunluğunu bozdu: Herkesin yiyebileceği bir gol - Haberler Spor
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