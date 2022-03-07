İrfan Can'ın kırmızı kartı doğru muydu? Türkiye'nin tartıştığı karara son nokta koyuldu

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçında sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye çıkan kırmızı kart büyük tartışma yarattı. Hakem kararlarını değerlendiren eski hakem Deniz Çoban, Zorbay Küçük'ün kırmızı kart tercihine ilişkin yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu.

Pozisyonu değerlendiren Deniz Çoban'ın açıklamaları şöyle:

"BU POZİSYON SARI KARTTIR"

"Kırmızı kartın olması için olmazsa olmaz 3 unsur; acımasızlık, yaralayıcılık ve gaddarlıktır. Kramponun vidalarıyla yapılan hamle acımasız ve gaddarca olmaya çok yakındır. O nedenle bu pozisyonda kırmızı kartın akla gelmesi doğal. Buna çok acımasızca basma diyemeyiz. İyi niyet unsuru önemlidir. İrfan'ın kötü niyeti olmadığı ortada. Basma neticesinde güç transferi gerçekleşmedi. Hemen ayağını çekiyor ve topuğu yerde. Oyuncu kayarak geldiği için basılan yerin kontak noktası açısından önemi yok. Bu pozisyon sarı karttır."

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

BÜLENT YILDIRIM VE LALE ORTA DA AYNI FİKİRDE

Öte yandan yayıncı kuruluştaki diğer hakem yorumcuları Lale Orta ve Bülent Yıldırım da hakem Zorbay Küçük'ün kırmızı kart kararının yanlış olduğunu belirtti.

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