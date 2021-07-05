İrfan Buz: 'Malatya'ya nasıl bir takım sunabiliriz' düşüncesi içindeyiz
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İrfan Buz: 'Malatya'ya nasıl bir takım sunabiliriz' düşüncesi içindeyiz

İrfan Buz: 'Malatya'ya nasıl bir takım sunabiliriz' düşüncesi içindeyiz
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Spor

SÜPER Lig ekiplerinden Helenex Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, 'Malatya'ya nasıl bir takım sunabiliriz' düşüncesi içerisinde olduklarını söyledi.

SÜPER Lig ekiplerinden Helenex Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, 'Malatya'ya nasıl bir takım sunabiliriz' düşüncesi içerisinde olduklarını söyledi.

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenmandan önce teknik direktör İrfan Buz, idman sahasında oyuncuları ile toplantı yaptı.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Buz, küme düşmedikleri için çok mutlu olduklarını kaydederek, "Ligde kalmak bizim için çok önemliydi. Önce bir hafta Malatya'da hazırlanalım dedik. Altyapıdaki oyuncularımızı görmek için burada 1 hafta kalalım dedik ve 12 altyapı oyuncumuzu aldık. Kiralık oyuncularımızın gelmesini bekledik. Antrenmanlarımız güzel geçti. Bugün bitiriyoruz. Futbolcuların 2 günlük izni var. 8 Temmuz'da Bolu'da buluşuyoruz. Bolu'da 2 etap olacak ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.Takımdan 12 oyuncunun ayrıldığını hatırlatan İrfan Buz, "Önümüzdeki yıl için sezon başı çok önemlidir. Çalışmalar ve sistem açısından temel atıyorsunuz. Yönetimimizle istişare yapacağız. Sistemimize uygun oyuncular almaya çalışacağız. 'Malatya'ya nasıl bir takım sunabiliriz' düşüncesi içerisindeyiz. Çalışmalarımız sürüyor. Transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Bu yıl pandemiden dolayı yurt dışına çıkmak kolay değildi. Biz son çeyrekte ligde kalma mücadelesi verdiğimiz için planlama ile ilgili de sıkıntılar olabiliyor. Bizim sunduğumuz oyuncular tartışılacak oyuncular değil. 2 tane çok önemli oyuncumuz oldu. Aabid ve Haddadi. Aabid çok önemli bir oyuncu ve üst düzey müsabaka sayısı var. Ben zaten Haddadi'yi tanıyorum. Kasımpaşa'da kısa bir dönem çalıştık. Bu oyuncuları bünyemize kattık. Bazı oyuncularla aşama kaydedildi. İmza aşamasına gelen oyuncular var. Onlarla birlikte takıma güç katacağız. Yeni Malatyaspor'a önemli oyuncuları kazandırmak istiyoruz. Ama aynı zamanda gençlerimize de önem vermek istiyoruz. Birçok genç arkadaşımızı transfer ettik. Yurt içinde olduğu için izleme fırsatımız oldu. Ben genç oyuncuları çok seviyorum. Türk futboluna çok genç oyuncu kazandırdık. Bize faydalı olacak oyuncuları çıkarmak istiyoruz. Genel anlamda ofansif bir futbol oynamak istiyoruz. Ama aynı zamanda takımımızı dengeli tutmak zorundayız. Çok iyi çalışmamız gerekiyor. Takım halinde de bunu iyi yapmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.'ADEM BÜYÜK ÖNEMLİ BİR OYUNCU'Adem Büyük'ün önemli bir oyuncu olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Bana göre milli takımda olması gerekiyor. Tecrübesiyle birlikte çok efektif bir oyuncu" dedi.'YABANCI KURALINI DOĞRU BULMUYORUM'

İrfan Buz, devamlı bir değişim içerisinde giden Türk futbolunun doğru bir duruş sergilemediğini savunarak, "Öz güveni olan insanlar çok fazla kararları değiştirmez. Yanlışlar doğrular olabilir ama en azından bir çizgi olur. Yabancı kuralıyla ilgili sürekli değişim yaptığınız zaman demek ki öz güvenli değiliz. Sürekli bir arayış içerisindeyiz. 5 tane önemli ligde oynayan futbolcumuz var. Çok fazla bu yabancı kuralını değiştirmekle birlikte doğru bulmadığımı söylemek istiyorum. Eğer istikrar yakalamak istiyorsanız çok fazla değiştirmeyeceksiniz" diye konuştu.

İrfan Buz: 'Malatya'ya nasıl bir takım sunabiliriz' düşüncesi içindeyiz
İrfan Buz: 'Malatya'ya nasıl bir takım sunabiliriz' düşüncesi içindeyiz
İrfan Buz: 'Malatya'ya nasıl bir takım sunabiliriz' düşüncesi içindeyiz
İrfan Buz: 'Malatya'ya nasıl bir takım sunabiliriz' düşüncesi içindeyiz
İrfan Buz: 'Malatya'ya nasıl bir takım sunabiliriz' düşüncesi içindeyiz
İrfan Buz: 'Malatya'ya nasıl bir takım sunabiliriz' düşüncesi içindeyiz
İrfan Buz: 'Malatya'ya nasıl bir takım sunabiliriz' düşüncesi içindeyiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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İrfan Buz: 'Malatya'ya nasıl bir takım sunabiliriz' düşüncesi içindeyiz - Haberler Spor
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