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İrfan Buz: "Çok dengeli ve akıllı oynamak gerekiyor"

- İrfan Buz: "Çok dengeli ve akıllı oynamak gerekiyor" Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Adana Demirspor maçının ardından rövanş karşılaşmasıyla ilgili, "Çok dengeli ve akıllı oynamak gerekiyor.

23.07.2020 01:10 | Son Güncelleme: 23.07.2020 01:16

- İrfan Buz: "Çok dengeli ve akıllı oynamak gerekiyor"

BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Adana Demirspor maçının ardından rövanş karşılaşmasıyla ilgili, "Çok dengeli ve akıllı oynamak gerekiyor. Gol yememekte önemli. Deplasmanda gollü beraberlik bize yarayacak" dedi.

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final müsabakasında karşı karşıya gelen Bursaspor - Adana Demirspor maçının ardından basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Play- Off'un ilk ayağı buradaydı. Baktığımız zaman kendi sahanızda oynuyorsunuz ve gol atmak zorundasınız ama gol de yemeyeceksiniz. Oyunda genel anlamda hakimiyet bizdeydi. Adana Demirspor geçiş oyununu tercih etti. İki kontratakla gol aradı. Bizim özellikle son dakikada Kubilay'ın net pozisyonu vardı. Bu gol olsaydı 1-0 kazanabilirdik. Çok dengeli olmanız gerekiyor, burada gol yememek de önemli. Biz de buna göre stratejimizi yapacağız. Takımımızı tebrik ediyorum, duruş olarak doğru oynadıklarını düşünüyorum. Önümüzdeki maça bakacağız, iyi konsantre olarak turu atlamak istiyoruz" diye konuştu.

Olgun ve soğukkanlı oynadıklarının altını çizen Buz, "Doğruları yaparak, dengeyi kurarak bunu yaptık. Aynı şekilde bunu Adana'da da yapmak istiyoruz. Skoru dezavantaj olarak görmüyoruz, attığımız her gol 2 olarak dönecektir. Kazanmak istedik, 2-2, 3-3 berabere kalsanız çok farklı bir durum ortaya çıkardı. Her iki takım da mücadele etti, sezon sonları kolay değil, baskıyı da düşünüyorsunuz. Bursaspor büyük bir camia. Büyük Bursaspor taraftarına, Süper Lig'i armağan etmek isteyen tecrübeli oyuncu arkadaşlarımız var. Futbolcularımız bunu yapmak istiyor, biz de onları iyi bir şekilde hazırlayıp Adana'da istediğimiz sonucu almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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İrfan Buz: 'Çok dengeli ve akıllı oynamak gerekiyor'

Kaynak: İHA

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