İrem Yaman kimdir? İrem Yaman kaç yaşında, nereli? İrem Yaman branşı ne? Milli tekvandocu İrem Yaman yaptığı açıklama ile spor gündemine oturdu. Ülke gündeminde de kendine yer bulan İrem Yaman, vatandaşların merak konusu oldu. İrem Yaman kimdir? İrem Yaman kaç yaşında, nereli? İrem Yaman branşı ne gibi konular araştırıldı.

9 yaşından beri tekvando ile ilgilenen İrem Yaman 2020 Tokyo olimpiyatlarına sporcu seçimi konusunda açıklama yaptı. Tekvando Federasyonunun cevap açıklaması yapması sonrası İrem Yaman ülke gündemine oturdu. Peki, İrem Yaman kimdir? İrem Yaman kaç yaşında, nereli? İrem Yaman branşı ne?

İREM YAMAN KİMDİR?

İrem Yaman doğum tarihi: 4 Ağustos 1995

İrem Yaman kaç yaşında: 24 yaşında

İrem Yaman nereli: Ankara

İrem Yaman boy: 1,82 m

İrem Yaman kilo: 57 kg

İrem Yaman Eğitim: Hacettepe Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi

4 Ağustos 1995'te Ankara'da doğdu. 8 yaşında, taekwondo hakemi babası Hasan Yaman'ın antrenörlüğüyle taekwondoya başladı. Hacettepe Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olması sonrasında, Selçuk Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitime devam etmektedir.

Bratislava'da düzenlenen 2012 WAKO Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda, 70 kg semi-contact kategorisinde bronz madalya kazandı. Ertesi yıl, Krynica-Zdrój'taki WAKO Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Kick boks kariyerini sonlandırıp taekwondo kariyerine başlayan Yaman'ın katıldığı ilk uluslararası turnuva, Eylül ayında Innsbruck'te düzenlenen 2014 Avrupa 21 Yaş Altı Taekwondo Şampiyonası'ydı. 67 kg kategorisinde mücadele ettiği turnuvada altın madalyanın sahibi oldu. Mayıs 2015'te, 62 kg kategorisinde katıldığı Çelyabinsk'teki Dünya Şampiyonası'nda, finaldeki rakibi Marta Calvo'yu yenerek şampiyonluğa ulaştı. Temmuz'da, aynı kategoride yarıştığı Gwangju'daki Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda, finalde Zhang Hua'ya kaybetti ve gümüş madalya kazandı. Eylül ayında, Dünya Grand Prix'sinin Samsun ayağında, Nur Tatar ile birlikte bronz madalyanın sahibi oldu. Kasım'da ise Bükreş'teki Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'ndaki 62 kg kategorisinde, finaldeki rakibi Ana Ciuchitu'yu yenerek turnuva tarihindeki ikinci altın madalyasına ulaştı.

Mayıs 2016'da, Montrö'deki Avrupa Şampiyonası'nda, 62 kg kategorisinin finalinde Magda Wiet-Hénin'i yenerek altın madalya kazandı. Aynı kategoride mücadele ettiği Bakü'de organize edilen İslami Dayanışma Oyunları'nda, finaldeki rakibi Umida Abdullaeva karşısında aldığı galibiyetle kategorisini şampiyon olarak tamamladı. Yine aynı kategoride mücadele ettiği, Ağustos 2017'de, Taipei'da düzenlenen Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda, final karşılaşmasında Moon Ji-soo'yu yendi ve üst üste ikinci kez oyunlardan altın madalyayla ayrıldı. 2017 Dünya Taekwondo Grafd Prix'sinin Eylül ayında gerçekleştirilen Rabat ayağında, 67 kg kategorisinde Ruth Gbagbi ile birlikte bronz madalya kazanan iki sporcudan biri oldu. İlk kez gerçekleştirilen Wuxi'deki Dünya Grand Slam'inde yer aldığı 57 kg kategorisinde, finalde Zhou Lijun'u yenerek altın madalyaya ulaştı. Mayıs 2018'de, Kazan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 62 kg kategorisinde, finalde karşılaştığı Marta Calvo'yu mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla söndü. Haziran 2018'de, Tarragona'daki Akdeniz Oyunları'nda yer alan 57 kg kategorisinde, final maçında Rıdviye es-Seyid Nida karşısında aldığı galibiyetle birlikte altın madalyanın sahibi oldu.

15-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında Manchester'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'ndaki 62 kg kategorisinde mücadele etti. İkinci turda Ameni Layouni'yi 9-1, üçüncü turda Feruza Sadikova'yı 28-9, çeyrek finalde Zongshi Luo'yu 3-2, yarı finale Magda Wiet-Henin'i uzatmalarda yenerek adını finale yazdırdı. Final müsabakasında Caroline Santos ile karşılaşan Yaman, rakibini 21-7 mağlup ederek altın madalya kazandı. Bu şampiyonlukla birlikte, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın taekwondocu oldu.