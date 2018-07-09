İran'ın Borazcan Şehrinde Su Protestoları İkinci Gününde

İran'ın güneyinde bulunan Borazcan şehrinde su sorununda protestolar ikinci gününde devam etti.

İran'ın Buşehr eyaletinde bulunan Borazcan şehrinde su sorunu protesto edildi. Eylemlerde "susuzluğa ölüm" sloganları yükseldi. Su sorunu protestolarının ikinci günü olduğu belirtilen Buşehr eyaletinde Mart ayından itibaren susuzluk ve su dağıtımı sorunlarının yaşandığı da bilgiler arasında. Kentte yaşanan su sıkıntı 350 kişinin katıldığı eylemle protesto edilirken protesto dün akşam yerel saat ile 20: 00'den gece yarısına kadar sürdü. Mart ayından itibaren su krizi ve krizin neden olduğu su dağıtımı sorunlarını protesto eden Borazcanlılar "Susuzluğa ölüm", "Su durumu çözülmelidir" sloganları attı. Sorunların dile getirildiği protestolarda, eylemciler İranlı yetkililerin su sorununu çözmek için daha hızlı davranmasını talep etti.

Protestoların ikinci günü olduğunu belirtilen Borazcan şehrinde, halk cumartesi günü de 17 Şehriver adlı meydanın önüne toplanarak şehirde su dağıtımı sorunlarını protesto etmişti.

İranlı yetkililerce yapılan açıklamalara göre, söz konusu bölgenin su sorunun çözülmesi doğrultusunda verilen kararlar uygulama aşamasında. - TAHRAN