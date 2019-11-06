İran Fordow'da santrifüjlere uranyum gazı enjekte etmeye başladı, dünya liderlerinden tepki geldi

06.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:28

İran yeraltında kurulu Fordow nükleer tesisindeki santrifüje uranyum gazı enjekte etmeye başladı.



Devlet televizyonunda yapılan duyuru ile İran 2015 yılında imzalanan ve uranyum zenginleştirme çalışmalarını durdurmayı öngören antlaşmadan daha da uzaklaşmış oldu. Euronews.com'da Görüntüle