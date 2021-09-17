İran'dan Van'a turist kafileleri gelmeye başladı

Türkiye tarafından daha önce açılan ancak İran tarafının geçiş izni vermediği Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan İranlı turistler bugün itibariyle Van'a gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Van'ın İran sınırına açılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 17 Mayıs 2021 tarihinde açıldı. Ancak İran korona virüs tedbirlerini gerekçe göstererek Türkiye sınırındaki kapılarını açmamıştı. İkili görüşmelerin ardından dün Van'ı ziyaret eden İran'ın Salmas Milletvekili Yakoup Rezazadeh, bugün itibariyle sınır kapılarının açılacağı müjdesini vermişti. İranlı turistler kafileler halinde Türkiye'ye giriş yapmaya başladı. Ülkelerinde PCR testi negatif çıkan turistler, herhangi bir sorun yaşamadan ülkeye giriş yaptı.

"İran, Türkiye'ye geçiş için sadece PCR testi istiyor"

İHA muhabirine konuşan İran'ın Hoy kentinde yaşayan Rizayi Amiri, sınır kapılarının yeniden açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. İran ve Türkiye arasında herkesin rahat bir şekilde gidip geldiğini ifade eden Amiri, "Ticaretimiz bu şekilde devam edecektir. İşlemlerimizi rahatlıkla yaparak geçiş yaptık. İran, Türkiye'ye geçiş için sadece PCR testi istiyor. Şu an aşı şartı yok. İran'da PCR testi 100 TL'ye yaptırılabiliyor. Dün testimizi yaptık bugün de geçiş yaptık. Herkes Türkiye'ye geçiş yapmak istiyor. Bunun için çok sayıda arkadaşım benden bilgi aldı. İnşallah bir haftaya daha da normalleşecektir" dedi.

"20 kişilik kafileyle geldik"

İran'dan Türkiye'ye geçiş yapmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Ferhan Ebren ise Van'ı çok sevdiklerini söyledi. Ebren, 22 kişilik kafileyle Van'da gezeceklerini kaydetti. - VAN