İran'da eski Yargı Erki Başkan Yardımcısı hakkında verilen 31 yıl hapis cezası onandı

İran'da eski Yargı Erki Başkanı Sadık Amuli Laricani'nin Yardımcısı Ekber Taberi hakkında verilen 31 yıl hapis cezası ülkedeki Yüksek Mahkeme tarafından onaylandı.

İran medyasına göre düzenlediği basın toplantısında konuşan Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, İran Yüksek Mahkemesinin, Taberi hakkındaki hapis cezasına ilişkin nihai kararını verdiğini açıkladı.

İsmaili, "Geçtiğimiz günlerde Yüksek Mahkeme, Ekber Taberi'nin rüşvet çetesi liderliğiyle ilgili 31 yıl hapis, para cezası ve mal varlığının iadesi cezasını onadı." dedi.

İran Yargı Erki Sözcüsü İsmaili, 12 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada da Taberi'nin yargıda yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yargılandığı 10 davadan 8'inden suçlu bulunduğunu, toplam 31 yıl hapis cezası verildiğini ve devlet hizmetinde bulunduğu süre içerisinde rüşvetten elde ettiği mal varlığına el konulmasına hükmedildiğini söylemişti.

Yargıda yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları

Eski Yargı Erki Başkanı ve ülkenin son yıllardaki en nüfuzlu ailesinin üyelerinden Sadık Amuli Laricani'nin odak noktasında olduğu yolsuzluk soruşturmaları, Mart 2019'da İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, Laricani'yi görevden alması, Hamaney'den sonra ülkenin lideri olma ihtimali bulunan isimlerden İbrahim Reisi'nin Yargı Erki Başkanı olarak atanmasıyla başlamıştı.

Reisi, göreve geldikten kısa süre sonra selefi Laricani döneminin Yargı Erki Başkan Yardımcısı Ekber Taberi, görevi kötüye kullanmak ve yasa dışı ticari ilişkiler kurmaktan tutuklanmıştı.

Ülkenin en büyük yolsuzluk davalarından biri olarak nitelenen Taberi'nin yargılandığı davadaki firari yargıçlardan biri olan Gulam Rıza Mansuri'nin de 19 Haziran 2020'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te kaldığı otelin penceresinden düşerek öldüğünün açıklanması dikkatleri çekmişti.

Başta eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) üyelerinden din adamı Ayetullah Muhammed Yezdi olmak üzere bazı kesimler yaklaşık 10 yıl boyunca yargıyı yöneten Laricani'yi yargıdaki yolsuzlukların başında yer almakla suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı