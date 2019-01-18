'İran-ABD gerilimi tahmin edilemez sonuçlar doğurabilir'

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu tarafından yayımlanan raporda, İran'ın ABD'ye karşı en iyi misilleme seçeneğinin bölgedeki "taşeronlarını kullanmak" olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

'İran-ABD gerilimi tahmin edilemez sonuçlar doğurabilir'

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu tarafından yayımlanan raporda, İran'ın ABD'ye karşı en iyi misilleme seçeneğinin bölgedeki "taşeronlarını kullanmak" olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: Dunya.com

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