'İran-ABD gerilimi tahmin edilemez sonuçlar doğurabilir'
Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu tarafından yayımlanan raporda, İran'ın ABD'ye karşı en iyi misilleme seçeneğinin bölgedeki "taşeronlarını kullanmak" olabileceği değerlendirmesi yapıldı.
18 Ocak 2019 Cuma 18:10
Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu tarafından yayımlanan raporda, İran'ın ABD'ye karşı en iyi misilleme seçeneğinin bölgedeki "taşeronlarını kullanmak" olabileceği değerlendirmesi yapıldı.