Irak'taki Ticaret Forumu öncesi USİAD'ta yeni görev dağılımı
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Irak'taki Ticaret Forumu öncesi USİAD'ta yeni görev dağılımı

Irak'taki Ticaret Forumu öncesi USİAD'ta yeni görev dağılımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Başkanı Nevaf Kılıç, 11-16 Eylül arasında Irak'ta gerçekleştirecekleri Duhok, Erbil, Kekük, Süleymaniye ve Halepçe Ticaret Forumu öncesi yönetim kurulunda yeni görev dağılımı yapıldığını açıkladı.

Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Başkanı Nevaf Kılıç, 11-16 Eylül arasında Irak'ta gerçekleştirecekleri Duhok, Erbil, Kekük, Süleymaniye ve Halepçe Ticaret Forumu öncesi yönetim kurulunda yeni görev dağılımı yapıldığını açıkladı.

Nevaf Kılıç başkanlığında toplanan USİAD Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan USİAD Başkanı Nevaf Kılıç, Türkiye ile dünya sanayici ve iş adamları arasındaki ekonomik, kültürel, ticari, sanayi ve sosyal faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 11-16 Eylül tarihleri arasında Duhok, Erbil, Kekük, Süleymaniye ve Halepçe Ticaret Forumu gerçekleştireceklerini söyledi. Ticaret Forumu öncesi toplandıklarını ifade eden Kılıç, USİAD'ın başkan yardımcılığına Ahmet Akkurt, Nizameddin Acar, Bayram Öztürk, Halil Azizoğlu, İbrahim Hakkı Katıöz, Kamuran Tekin ve Orhan Koç'un getirildiğini dile getirdi.

USİAD'ta görev dağılımı şu şekilde yapıldı:

"Yönetim kurulu başkanlığına Nevaf Kılıç, başkan yardımcılığına Ahmet Akkurt, Nizameddin Acar, Bayram Öztürk, Halil Azizoğlu, İbrahim Hakkı Katıöz, Kamuran Tekin ve Orhan Koç, genel sekreterliğe Bahar Uzunca, genel saymanlığa Mehmet Nebi Şahin, yönetim kurulu üyeliklerine Sevin Kurt Bingöl, Evren Gölgeli, Hasan Uluöz, Ertuğrul Nalbantoğlu, Ahmet Ergucel getirildi." - ŞIRNAK

Irak'taki Ticaret Forumu öncesi USİAD'ta yeni görev dağılımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Irak'taki Ticaret Forumu öncesi USİAD'ta yeni görev dağılımı - Haberler Ekonomi
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