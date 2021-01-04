Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Şubesi Başkanı: "Gazetecilere yönelik 300'ü aşkın hak ihlali yaşandı"

Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Şubesi Başkanı Muhammed Dağıstanlı, Irak'ta son bir yılda gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik 300'ü aşkın hak ihlali yaşandığını belirtti.

Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Şubesi Başkanı Muhammed Dağıstanlı, Irak'ta son bir yılda gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik 300'ü aşkın hak ihlali yaşandığını belirtti.

Dağıstanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelindeki siyasi parti ve hareketlere ait basın ve medya kuruluşlarının sayısının giderek arttığını belirterek, bunun karşısında bağımsız gazeteci ve medya kuruluşlarının azaldığını aktardı.

Siyasi partilerin güdümündeki medya kuruluşlarının yaptıkları yayınlarla toplumu çıkarları doğrultusunda yönlendirdiklerine dikkat çeken Dağıstanlı, özgür ve demokratik medya ve ifade özgürlüğünün yok olduğunu dile getirdi.

Dağıstanlı, siyasi partiler ve onlara bağlı silahlı grupların özel ve tarafsız medya kuruluşlarının çalışmaları ve yayın politikalarına müdahale ederek yolsuzluklarını ve yasal olmayan eylemlerini örtbas ettiklerini savundu.

Gazeteci ve medya kuruluşlarına saldırılar arttı

Son bir yılda ülke genelinde gazeteci ve medya kuruluşlarına yönelik 300'ün üzerinde hak ihlali yapıldığını aktaran Dağıstanlı, şöyle devam etti:

"Özellikle bağımsız gazeteciler fiziki ve psikolojik anlamda fazlasıyla baskı ve saldırılara uğruyor. Haksızlık, adaletsizlik ve yolsuzluğu dile getiren gazetecilere ve medya kuruluşlarına saldırılar düzenleniyor.

Medya mensupları tehdit alıyor ve çokça suikasta maruz kalıyorlar."

Mahkeme kararı olmadan çok sayıda medya kuruluşunun kapandığını söyleyen Dağıstanlı, onlarca gazetecinin de tutuklandığına dikkat çekti.

"Hükümet müdahale etmeli"

Basın ve medya kuruluşlarının gerçeklerin sesi olduğunu belirten Dağıstanlı, bu sesi kıstıranlara karşı hükümetin müdahale etmesi istedi.

Gazetecilerin korunması için yasa düzenlenmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Dağıstanlı, yasal dokunulmazlığın medya kuruluşlarını da kapsamasını istedi.

Gazeteci ve medya kuruluşlarına karış işlenen tüm ihlallerin yasal yollarla çözülmesi gerektiğini aktaran Dağıstanlı, "Yeni yılda artık özgür çalışan bir medya ve ifade özgürlüğünün yaşandığı bir ülke istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb