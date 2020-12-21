Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı
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Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı

21.12.2020 09:34 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:31

Irak, son dönemde ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle 17 yıl sonra bir kez daha devalüasyon kararı aldı. Karar öncesi 1.190 Irak dinarı olan dolar, karar sonrası 1.450 dinara yükseldi.

Irak Maliye Bakanı Ali Allavi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ekonomiyi canlandırmak amacıyla Irak dinarının yüzde 20 oranında devalüe edildiğini bildirdi. Irak 2003 yılında da devalüasyon kararı almıştı.

IRAK DİNARI 1.450 SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Devalüasyon kararı sonrası Irak dinarı dolar karşısında değer kaybetti. 1 dolar 1.190 dinardan 1.450 dinara yükseldi. Petrol satışlarından elde edilen rezervleri kontrol eden Irak Maliye Bakanlığı, Irak Merkez Bankası'na bakanlık rezervlerinden 1.450 kurundan dolar satışı yapacak. Irak Merkez Bankası ise yerel bankalara en fazla 1.460 kur seviyesinden dolar arz edecek.

DEVALÜASYON NEDİR?

Devalüasyon, sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal parasının dış satın alma gücünün, hükümetçe alınan bir kararla düşürülmesidir. Başka bir deyişle devalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir

Hiç bir ülke, kendi para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesini istemez. Fakat bazı durumlar devalüasyon yapılmasını, ekonomik toparlanma açısından zorunlu hale getirebilir.

Devalüasyonun en önemli uygulanma sebebi, ekonominin dış ticaret dengesinin açık veriyor oluşudur.

Bir ekonomide toplam ithalat, toplam ihracatın üzerinde ise o ekonomide dış ticaret açığı mevcuttur. Bu durumda devalüasyon ile, ilgili ülkenin satın alma gücü zayıflatılarak, daha fazla ihracat, daha az ithalat gerçekleşmesi sağlanmaya çalışılır.

Ülke para biriminin diğer dövizler karşısında değerinin azalmasıyla, satın alma gücü zayıflar veithal malların fiyatı alım yapacak ülke için artmış olur, ülkenin dış ülkelere ihraç edeceği ürünlerin fiyatı ise düşmüş olur. Böylece ihracat gelirlerinde artış, ithalat giderlerinde ise azalış kaydedilerek bütçe dengeye getirilmeye çalışılır.

Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı

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Haber Yorumları (9)
HAKLI: fark dediğin 210 olmuş bizde bir günde değil 210un beş katı oldu halada oluyor
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
HARBİDEN HARBİ: bizde 3 ayda bir oluyor biz takıyor muyuz. .
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İYİLER YİNE: deveulasyona ragmen bizden iyiler dolar 1. 45 bizde 7. 5
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